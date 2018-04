Pupovac: Ne idemo na državnu komemoraciju i zbog politike zaborava u Hrvatskoj

"Unatoč razgovorima zadnja dva mjeseca s predsjednikom Vlade nismo našli rješenja kako da maknemo ploču s pozdravom "Za dom spremni" s Trokuta, 15-ak km odavdje, a pored spomenika poginulim partizanima u oslobođenju ovih krajeva i ovog logora. To je razlog što ne idemo na državnu komemoraciju, kao što su razlozi i brojni nazivi ulica u Hrvatskoj koje nose imena po ustaškim zločincima, te politika zaborava koja se provodi u Hrvatskoj premarežima tzv. NDH, rekao je na subotnjoj komemoraciji u Jasenovcu predsjednik SNV-a Milorad Pupovac naglasivši kako za pozdrav Za dom spremni ne smije biti nikakvih opravdanja niti iznimaka.

"Očekujem da bi u idućih godinu dana svi zajedno mogli napraviti da se ta pitanja riješe jer ne vjerujem da su ta pitanja ništa manje važna za državu od, recimo, Istanbulske konvencije. Pa se nadamo da će i državni vrh, koji i sam odvojeno dolazi na komemoraciju, tome pridonijeti" – dodao je Pupovac govoreći ispred više od tisuću ljudi okupljenih na komemoracija žrtvama kompleksa jasenovačkih logora i u spomen na proboj preživjelih logoraša 22. travnja 1945. godine.



U jasenovačkim logorima je tijekom 2. Svjetskog rata ubijeno više od 80.000 ljudi, među kojima i više od 30 članova obitelji preživjele logorašice Dobrile Kukolj s područja Bosanke Dubice koja je, kao desetogodišnjakinja, tri mjeseca 1942. provela u logoru, nakon Kozaračke ofenzive.



"Spavali smo u lokvama vode, vidjela sam strašne stvari, odvođenje djece za kožaru, a jedan je crnokošuljaš uzeo od majke jedno dijete i nabio ga na sablju. Ovo je za mene svetište i to bi trebalo biti i za sve domoljube. I zato ne razumijem zbog čega odvojeno se obilježava ovako. To je pretužno." - rekla je 87-godišnja Dobrila napomenuvši kako žali one koji negiraju zločine počinjene na ovom mjestu "jer oni očito ne mogu shvatiti što znači biti čovjek".



Komemoraciju su zajednički organizirali Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske čiji je predsjednik Dragutin Habulin istaknuo kako podjele u hrvatskom društvu, koja se onda pokazuje i na ovim komemoracijama već treću godinu, stvara "radikalna desnica koja već tri desetljeća nastoji kao istinu prikazati iskrivljeni pogled na prošlost 2. Svjetskog rata".



"Žele nas prisiliti da laž priznamo kao istinu, a vlast se ne odupire tome koliko bi trebala. Nećemo sudjelovati u državnim komemoracijama sve dok Republika Hrvatska jednom za svagda ne zauzme jasno i nepromjenljivo stajalište prema nacizmu, fašizmu i ustaštvu i njihovim današnjim poklonicima. " - rekao je Habulin priznavši kako je u bivšoj državi bilo pretjerivanja s brojem žrtava, no da to "ne umanjuje ustaške zločine i genocid počinjen temeljem rasnih zakona".



Na komemoraciji su sudjelovali i predstavnici brojnih veleposlanstva, dok je SDP poslao jaku delegaciju predvođenu predsjednikom stranke Davorom Bernardićem koji je također istaknuo da za pozdrav ZDS ne smije biti iznimaka



"Ovo je mjesto stradanja ljudi jer su bili drugačiji u vjerskom, nacionalnom ili političkom opredjeljenju. Pokušaji relativiziranja toga od nazadnjačkih snaga u Hrvatskoj neće proći. Hrvatska i moderna Europa su izgrađene na temeljima antifašizma i dok cijela Europa slavi Dan pobjede nad fašizmom neki u Hrvatskoj od toga bježe." - rekao je Bernardić.



U proboju 22. travnja 1945. godine sudjelovalo je 800 logoraša, a proboj preživjelo njih tek 102. Državna komemoracija u spomen na taj događaj, pod pokroviteljstvom Sabora, bit će u nedjelju.