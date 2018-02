Analiza: 8 neistina koje je izgovorio čelnik SDA Izetbegović

Nastup bošnjačkog člana BiH Predsjedništva Bakira Izetbegovića u emisiji ‘Nedjeljom u dva’ kod Aleksandra Stankovića izazvao je reagiranja u javnosti u Bosni i Hercegovini, ali i Republici Hrvatskoj. A Izetbegovićeve brojne tvrdnje bile su dobro naučene i više puta ponavljane teze koje su postale stereotip odnosa u Bosni i Hercegovini. Reagirajući na Izetbegovićeve neargumentirane izjave, predsjednik Vlade ŽZH-a Zdenko Ćosić usporedio je Izetbegovića s Radovanom Karadžićem iz 1991.

Korak dalje otišao je predsjednik Hrvatske republikanske stranke koji je Izetbegovića usporedio s Miloševićem te podastro kako je Armija BiH, suprotno Izetbegovićevim izjavama, imala 331 registrirani koncentracijski logor u kojima je tijekom rata bilo zatočeno 14.450 Hrvata, od kojih više od 10.000 su bili civili. I u odgovorima na brojna druga pitanja, Izetbegović nije koristio jezik argumenata, bilo da se radilo o izmjenama Izbornog zakona, položaju Hrvata, nijednom u emisiji nije spomenuo presudu Ustavnog suda BiH u predmetu Bože Ljubića koja je i ‘stvorila probleme’ jer bez njezine provedbe neće biti moguće provesti izborne rezultate.

Ključno je bilo hrvatskoj javnosti, a što nije uspio, jer o tome svjedoče istupi čak i oporbenih političara Mire Bulja iz Mosta i Kreše Beljaka iz HSS-a, predstaviti Hrvate i hrvatsko vodstvo krivim za sve probleme BiH. U emisiji je Izetbegović ustvrdio kako RH drži zarobljenom imovinu vrijednu milijardu eura, ta da bez naknade koristi vodu iz akumulacije Buškog blata. Hrvatska je investirala u termoelektranu Gacko 400 milijuna maraka, a 26 godina ne dobiva trećinu električne energije što je iznos od više milijardi eura. U Buško Blato HEP ulaže od 1974. i vlasnik je akumulacije, prijenosnog sustava i objekata. HEP plaća naknadu za korištenje vode općinama Livno i Tomislavgrad godišnje 3,6 milijuna maraka. Predsjednica Grabar Kitarović predstavila je Izetbegoviću pismo Jean-Claude Junckera da nije prijeporan Pelješki most, a on je to zanijekao javnosti.

1. Izetbegovićeva izjava: Trudili smo se zajedno s Fueleom ponuditi model prije par godina. Zašto ga Čović nije prihvatio, to bi on trebao objasniti. To je vrlo suptilan balans građanskog i nacionalnog načela.

Stvarno stanje: O članovima Predsjedništva po modelu zamišljenom tzv. sustavom plutajućih županija, odluku o članu Predsjedništva donijela bi županija Središnja Bosna u kojoj je 66 posto Bošnjaka.

2. Izetbegovićeva izjava: U našem Ustavu ne piše da će u Predsjedništvu biti predstavnici pojedinog naroda, a da se to htjelo reklo bi se da će biti hrvatsko izborno tijelo koje će izabrati Hrvata.

Stvarno stanje: Ustavni sud BiH zapisao je da su narodi „natkrovoljujuće načelo Ustava BiH” pa i član Predsjedništva mora biti izraz volje naroda. Ustavni sud jedini može tumačiti Ustav BiH.

3. Izetbegovićeva izjava: Ono što predloži međunarodna zajednica o Izbornom zakonu, a prihvate tzv. građanske stranke i HDZ BiH imat će potporu i SDA

Stvarno stanje: HDZ BiH i SDP BiH su usuglasili izmjene Izbornog zakona i rekonstrukciju vlasti, a SDA ih je odbio podržati i optužio je SDP za izdaju.

Foto: HRT

4. Izetbegovićeva izjava: HDZ za Dom naroda traži da nema predstavnika iz Sarajeva, gdje živi 17.000 Hrvata, i da SDA izgubi Bošnjaka u Livnu, gdje živi 10 posto Bošnjaka. Upravo Hrvat u Sarajevu zna kako mu je s bošnjačkom većinom, a jednako tako i Bošnjak.

Stvarno stanje: Prema presudi Ustavnog suda BiH, traži se razmjernost pri izboru izaslanika za Dom naroda. Zbog razlike vrijednosti glasa od 1400 puta između Hrvata u Goraždu i Orašju, Ustavni sud izbrisao je odredbe Izbornog zakona BiH.

5. Izetbegovićeva izjava: Gospodin Čović najprije se odrekao Hrvata u RS-u, a sada bi se odrekao i Hrvata iz Sarajeva. Zašto biste te ljude izbrisali da biste koncentraciju od sedam Hrvata iz etnički čiste sredine poslali u Dom naroda da brane vaše nacionalno načelo.

Otkako je Davor Čordaš (HDZ BiH) na čelu Ministarstva i bio na poziciji predsjednika RS-a, obnovljeno je više od 6000 kuća prognanih Hrvata, stotine crkvi i vjerskih objekata. Iz Bosne se bira 9 Hrvata za Dom naroda, a iz Hercegovine njih osam.

6. Izetbegovićeva izjava: U Srednjobosanskoj županiji, gdje je 66% djece bošnjačke nacionalnosti, tjerati bošnjačku djecu da uče hrvatski kurikul, gdje dobivaju diplomu sa šahovnicom mimo je svakog normalnog načela.

Stvarno stanje: U TŽ-u, SŽ-u... osim centara koje je izgradila Crkva, ne postoji ni jedno odjeljenje u kojem hrvatska djeca pohađaju nastavu na svom jeziku. Nemaju ni katolički vjeronauk.

7. Izetbegovićeva izjava: Da bi se nesmetano gradilo Pelješki most, potreban nam je papir iz RH na kojem će se odrediti granica, ratificirati ta granica, kako su gospodin Tuđman i moj otac potpisali, te odrediti plovni put.

Stvarno stanje: Po potpisanom sporazumu A. Izetbegovića i Franje Tuđmana povučena je crta na moru i Pelješki most se nalazi na hrvatskom teritoriju. Izetbegović stariji nije tražio izlaz na more.

8. Izetbegovićeva izjava: Mislim da je u Križančevu Selu bila jedna bitka koju je HVO izgubio, a bojovnici su pobijeni. U Ahmićima je to izravno zločin, gdje su pobijeni žene, djeca, psi.

Stvarno stanje: U Križančevu Selu ubijene su žene Gordana Šafradin, Ivanka Plavčić, više maloljetnika i staraca. Trideset Hrvata je nakon zarobljavanja i brutalnog iživljavanja likvidirano.