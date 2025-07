Ana Brnabić: 500.000 ljudi vikalo je 'Za dom spremni', a Europa se pravi da nije čula

Ana Brnabić, predsjednica Narodne Skupštine Republike Srbije, kazala je sinoć da se Europa "još pravi da ništa nije čula", vezano uz koncert Marka Perkovića Thompson u Zagrebu.

"Samo osam dana je prošlo od kada je u glavnom gradu jedne države članice Europske unije, a to je Zagreb i naša susjedna Hrvatska, održan najveći fašistički skup u posljednjih 80 godina, gdje je 500.000 ljudi, netko kaže i manje, u zemlji koja ima oko 3,5 milijuna stanovnika vikalo 'Za dom spremni', a cijela Europa se i dan danas pravi da nije čula", rekla je sinoć Brnabić za TV Pink.

Nedopustivim je nazvala to što nitko iz bivše vlasti iz Srbije nije pisao Europi i Europskom parlamentu o događanjima na Thompsonovu koncertu. Uz to, dodala je da "kada dođe do srpskih žrtava, njih nije briga".

"Nitko od naših iz bivše vlasti nije napisao pismo sestrinskim strankama od Europskih zelenih do Europskih socijaldemokrata da kažu, molimo vas, izjasnite se, ne može tako proći. Kad dođe do srpskih žrtava, ma baš ih briga", smatra Brnabić.