Američki ministar obrane očekuje da će Švedska 'uskoro' biti u NATO-u

Američki ministar obrane Llyod Austin ponovio je u petak na sastanku zapadnih saveznika u Njemačkoj kako očekuje da će se Švedska ubrzo pridružiti NATO savezu. "Istaknuo bih da je Finska, koja je dugo sudjelovala u ovoj kontaktnoj skupini, danas ovdje kao nova saveznica NATO-a. Očekujem da će Švedska uskoro biti sljedeća", rekao je Austin u petak, govoreći na sastanku s ključnim zapadnim saveznicima u američkoj zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj.

Sjedinjene Države, unatoč određenim prepirkama glede švedskog članstva u savezu, i dalje pretpostavljaju da će skandinavska država biti primljena u obrambeni savez prije NATO-ovog samita u litavskom glavnom gradu Vilniusu ovog ljeta. Austin je to jasno rekao u svojim izjavama u srijedu u švedskoj pomorskoj bazi Muskö. Svom švedskom kolegi Pålu Jonsonu je rekao da je Finska nedavno primljena kao 31. članica NATO-a, dodavši da se nada da će Švedska uskoro postati 32.

"Veselimo se nastavku zagovaranja vašeg brzog primanja u NATO i dalje ćemo se truditi kako bismo to postigli prije ljeta. Mislim da je to veoma, veoma važno", kazao je Austin. "Vi ste odlični partneri. Veselimo se tome da ćemo vas, veoma skoro, moći zvati saveznicima", dodao je. Švedska je podnijela zahtjev za članstvom u NATO-u u svibnju prošle godine zajedno s Finskom nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Finska je službeno postala članicom saveza 4. travnja pošto su na to pristale sve države članice, no Švedska još uvijek čeka na ratifikaciju Turske i Mađarske. Njemački kancelar Olaf Scholz je također nedavno rekao da njegova vlada i dalje drži da će se Švedska pridružiti savezu do samita u Litvi.

VIDEO: Ruski ratni zrakoplov slučajno je ispalio streljivo na grad Belgorod u blizini granice s Ukrajinom