Američki mediji: Ron DeSantis će objaviti kandidaturu za predsjednika SAD-a s Elonom Muskom

Ron DeSantis, guverner Floride o kojem se već neko vrijeme priča u američkim medijima kao ''republikanskoj zvijezdi u usponu'', u srijedu bi mogao službeno objaviti svoju kandidaturu za predsjednika SAD-a, potvrdila su to tri izvora NBC Newsu, i to za vrijeme online rasprave s čelnikom Twittera Elonom Muskom. Sam događaj bit će održan na Twitter Spacesu, platformi za auditivne razgovore uživo oko ponoći po našem vremenu.

Razgovor bi trebao moderirati David Sacks, IT poduzetnik koji je inače blizak i Musku, a podupire DeSantisa. O ovom navodima na Twitteru se još nisu oglasili ni Musk, niti DeSantis.

Američki medij također navodi kako bi provođenje predsjedničke kampanje uz javnu podršku Elona Muska moglo itekako doprinijeti njegovom rezultatu na američkim predsjedničkim izborima 2024. jer Musk na Twitteru ima vojsku od više od 140 milijuna pratitelja, no također navodi kako bi DeSantis mogao postati i robom Muskovih kontroverznih izjava kojih je nerijetko.

VEZANI ČLANCI:

Musk je i ranije javno podupirao DeSantisa, a lani je i kazao kako bi glasao za njega, kandidira li se na izborima. Izvori također navode kako je tim DeSantisa proteklih tjedana bio u intenzivnim razgovorima s Muskom, a sam čelnik Twittera navodno je rekao i kako misli da bivši predsjednik Donald Trump više ne može osvojiti Bijelu kuću. Musk je i sam nagoviještao kako će biti prisutan na DeSantisovoj objavi kandidature, i to na summitu poduzetnika Wall Street Journala ovog utorka. - Smatram da je doista revolucionarno da se na društvenim mrežama pojavi velika objava tog tipa - kazao je na summitu, dodajući kako ''i dalje neće podržati nijednog određenog kandidata''.

BREAKING: Elon Musk confirms reports that he will be holding a Twitter Space with Ron DeSantis tomorrow with “real time questions and answers” pic.twitter.com/pd3pSTyobQ