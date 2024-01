Američki borbeni avioni letjeli iznad BiH: Veleposlanstvo pojasnilo zašto su poslani

Oružane snage Bosne i Hercegovine (OSBiH) i Specijalne snage Vojske Sjedinjenih Američkih Država (SOF) izvele su kopneno-zračnu vježbu na području Tuzle i Brčkog u poslijepodnevnim satima. Uz podršku KC-135 Stratotankera za dopunu gorivom u zraku, borbeni avioni F-16 američkog ratnog zrakoplovstva letjeli su nebom iznad BiH, navodi Dnevni Avaz.

"Današnja bilateralna obuka, koja će uključivati ​​dva F-16 Fighting Falcona američkih zračnih snaga koji provode obuku zrak-zemlja sa specijalnim snagama američke vojske i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, primjer je napredne vojne suradnje između naše dvije zemlje i pokazuje opredijeljenost Sjedinjenih Država za osiguranje teritorijalne cjelovitosti BiH suočene s antidaytonskim i secesionističkim djelovanjem", priopćilo je veleposlanstvo SAD-a u Sarajevu.

Naime, američki borbeni zrakoplovi izveli su vježbu na dan kada je u Banjoj Luci najavljen početak dvodnevnog obilježavanja dana Republike Srpske kojega je Ustavni sud BiH proglasio diskriminatornim i neustavnim.

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik u ponedjeljak je u Banjoj Luci veličao osuđene ratne zločince Radovana Karadžića i Ratka Mladića, a SAD je optužio da vodi "hibridni rat" protiv Republike Srpske. Dodik je ovo kazao na akademiji koju je organizirao u sklopu dvodnevne proslave 9. siječnja koji u Republici Srpskoj obilježavaju kao dan tog entiteta unatoč presudi ustavnog suda BiH koji je u svom pravorijeku iz 2015. godine konstatirao kako je taj datum neustavan jer diskriminira Hrvate i Bošnjake.

Vlasti RS nastavak obilježavanja 9. siječnja nastavljaju u utorak kada će u Banjoj Luci u večernjim satima organizirati paradu s naoružanim pripadnicima policije.

