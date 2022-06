'Ako nemamo 30 ljudi za provedbu Energetske strategije, onda se moramo pomiriti da propadamo'

U sklopu GreenCAJT festivala koji se ove godine održava od 3. do 5. lipnja na prostoru stare Tvornice žarulja (TEŽ) i Rougmarin parka održana je panel rasprava naziva Bye, bye plin.

Kako će se grijati hrvatski građani ove zime? Hoće li energetska i klimatska kriza te rat u Ukrajini dovesti do brže dekarbonizacije hrvatskih gradova? Jesu li rješenje centralizirani toplinski sustavi i obnovljivi izvori energije? Koliko će nas to sve koštati i tko će to sve platiti? Puno pitanja na koja su svoje odgovore dali panelisti prof. dr. sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, dr. sc. Julije Domac, ravnatelj REGEA-e i Marko Biočina, glavni Urednik gospodarskog sadržaja, Jutarnji list pod moderatorskom palicom Mislava Togonala.

- Nekada je sintagma bila hrvatska lisnica u hrvatskom džepu, danas je hrvatsko sunce na hrvatskom krovu. Mi smo svi svjesni koliko se promijenila situacija. Nama treba desetak stručnjaka okupljenih oko Energetske strategije kako bi ju revidirali i napravili jedan cjelovit, kratak i jasan akcijski plan. Znamo koja su uska grla u zakodnodavnom i regulatornom okviru koja treba riješiti. Za to nam treba još desetak stručnjaka. I onda nam treba deset dobrih managera da sve to provede i politiku koja će dopustiti da se to sve dogodi. Ako nemamo za to trideset ljudi onda se moramo pomiriti da propadamo, jer vremena nemamo puno, bio je jasan dr.sc. Julije Domac.

Nadodao je i kako plin ima jednu pridvidivu budućnost – u visokoj kogeneraciju ju ima svakako, u kućanstvima nema sigurno. Ističe kako ne treba ništa prodavati već razmišljati kako transformirati gradske plinare u energetske kompanije i zadržati kontakt s kupcima i građanima.

Naveo je i kako je subvencioniranje energije jedna tužna priča koju uvijek na kraju plate poduzetnici i građani.

- U realnosti priču odgađamo, subvecioniramo fosilna goriva. Umjesto da razmišljamo u što bi se trebalo uložiti, raditi dugoročno dobar okvir, taj novac je bačen novac. Umjesto da je uložen u desetke sunčanih elektrana on se nepovratno potrošio, a subvencioniranje je isključivo populistički politički potez. Subvencionirati treba ugrožene skupine, a ne sve jednako. Novca ima samo nam pameti nedostaje, zaključio je Domac.

Marko Biočina je upozorio kako je pojam energetske neovisnosti dosta profaniran.

- U posljednje vrijeme uz pojam energetke neovisnosti slušamo i o pojmu energetski HUB. Realno oni nemaju nikakvo značenje. Prije svega treba definirati što to znači energetska neovisnost. Kada o tome govorimo trebamo biti svjeni prema čemu idemo. Mi sigurno ne idemo prema samostalnosti. Mi idemo prema održivosti na EU razini i to je dobro, jer nacionalni interesi vrlo često koče tu samostalnost. U zadnjih desetak godina kad god je Europska Komisija išla u novi regultorni paket kada je plin u pitanju, unutra je bila ideja zajedničke nabave plina. Kada bi ti pregovori došli među države članice ta ideja bi nestala. Jasno je zašto - smatra Biočina, dok je Neven Duić mišljenja kako je Hrvatska zatočenik ruskog plina.

- Mi smo ovisni o ruskom plinu na razini ugovora oko 70-80% i to je velik problem. S druge strane Hrvatska ima velike potencijale obnovljivih izvora energije. Da nismo imali one koji su to kočili mogli smo imati 100% obnovljivu Hrvatsku. Plinski biznis je uspio zavladati javnim prostorom. Glavna poruka medija je plin je gorivo budućnosti. Ja ga nevidim kao gorivo budućnosti. Hrvatska ga nema. Električna energija je daleko značajnija u tome pogotovo iz vjetra i solara. Za elektrifikaciju transporta nam treba 20% više električne energije što i nije toliko puno. - istaknuo je prof. dr. sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje.

Panelisti su se složili – obnovljivi izvori energije u rješenje i prema njima treba krenuti.

>> VIDEO Cijene goriva od idućeg tjedna drastično rastu: Prosječan tank benzina bit će gotovo 100 eura