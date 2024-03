Ako na odmoru moraju potrošiti više, Nijemci očekuju da to opravda i kvaliteta

Ima razloga za optimizam, ali, rezimirao je nedavno predsjednik krovne njemačke turističke udruge Deutsche Reiseverband (DRV) Norbert Fiebig, jednako tako ima i upozoravajućih signala vezano za daljnji gospodarski razvoj. Inflacija i ekonomske teme u Njemačkoj zasad, istina, ne utječu na rezervacije odmora, prodaja ljetovanja trenutno je čak 11 posto bolja nego prije korone.

No, proteklih su mjeseci vrijedili "first minute" popusti na ranu kupnju i do 30 posto, a da su poslovično racionalni Nijemci svjesni nestabilnih gospodarskih vremena pokazuje i rast potražnje za jeftinijim destinacijama. Na popisu najpopularnijih njemačkih odredišta za paket-aranžmane, prema broju rezervacija do kraja siječnja, Turska je tako čak istisnula Španjolsku s prve pozicije.

Turistička Turska dugo je sinonim za pristupačne cijene u kombinaciji s dobrom kvalitetom, a porast broja rezervacija od 39 posto, pokazuje kako je taj aspekt mnogim Nijemcima postao jako važan, poentirao je šef udruge čiji su se predstavnici jučer u Berlinu sastali s hrvatskom ministricom turizma i direktorom Hrvatske turističke zajednice. Itekako važan susret, s obzirom na to da Hrvatska ugošćava više od tri milijuna njemačkih turista godišnje, a DRV okuplja od njemačkih gradova preko turoperatora i agencija do ADAC-a, održan je dan uoči velike berlinske burze turizma.

Racionalan pristup izdacima za putovanja zasad ne ugrožava hrvatsku turističku poziciju u Njemačkoj. Za njemačke turističke profesionalce nije tajna da su cijene lani u Hrvatskoj išle gore niti da će poskupljenja vjerojatno biti i ove godine, ali, može se zaključiti nakon sastanka, problema neće biti ako više cijene bude pratila i viša kvaliteta. – Ako Nijemci moraju više potrošiti na svoj odmor, očekuju i da dobiju više – naglasio je Oliver Zahn, predsjednik Odbora za inozemni turizam DRV-a i vlasnik njemačkog turoperatora Olimar.

POVEZANI ČLANCI:

Ministrica turizma Nikolina Brnjac kazala je kako je suradnja s turoperatorima i turističkim agencijama jako bitna za ostvarenje cjelogodišnjeg turizma i smanjenje overturizma kroz organizirane dolaske izvan glavne sezone.

– Naši njemački partneri kažu da je Hrvatska po potražnji na četvrtoj poziciji, a da možemo biti optimistični pokazuje i podatak da je u siječnju i veljači Hrvatsku posjetilo 7% njemačkih turista više nego lani (a lani smo imali najbolju pred i posezonu ikad) – rekla je ministrica Brnjac, koja je njemačkim partnerima prezentirala aktivnosti oko održivog razvoja hrvatskog turizma, aktualnu reformu i krovni zakon koji je s ovom godinom stupio na snagu.

Predstavnici glavne njemačke turističke udruge ocjenjuju da se hrvatski turizam razvija u pravom smjeru. Zadovoljni su što se ponuda 'sunce-more' nadograđuje proizvodima kulturnog, aktivnog, gastro... turizma, vjeruju da se u Hrvatskoj odvija dugoročno 'uspješna turistička priča'.

FOTOGALERIJA Biramo 25 top mjesta na Jadranu