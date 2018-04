Ako dođe do III. svjetskog rata, mir se nalazi jako blizu, u hrvatskom susjedstvu

Otkako je Donald Trump stupio na dužnost američkog predsjednika povećao se broj onih koji vjeruju da nam Treći svjetski rat nikad nije bio bliži.

Posljednji u nizu dokaza za zagovaratelje takvog stava bio je jučerašnji Trumpov 'tweet' gdje je zaprijetio Rusima da će "prema Siriji poletjeti nikad ljepše, novije i 'pametnije' rakete!"

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!