Putin se hvali padom Pokrovska, a Ukrajinci poručuju: 'Grad je sravnjen sa zemljom, ali...'

Rusko Ministarstvo obrane objavilo je da su njene snage potpuno zauzele strateški važan grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti, što bi, ako se potvrdi, predstavljalo najveću teritorijalnu pobjedu ruske vojske u posljednjih godinu dana. Ukrajinska strana odbacuje u tvrdnju kao propagandu osmišljenu da ojača rusku pregovaračku poziciju uoči novih diplomatskih kontakata s Washingtonom. Prema riječima glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, načelnik Glavnog stožera oružanih snaga Rusije general Valerij Gerasimov osobno je izvijestio predsjednika Vladimira Putina tijekom nedjeljnog posjeta vojnom zapovjednom mjestu da su Pokrovsk i Vovčansk (Harkivska oblast) 'oslobođeni'. Istog dana rusko Ministarstvo obrane objavilo je video na kojem se vidi podizanje ruske zastave na središnjem trgu u Pokrovsku, lokaciji koju je CNN geolocirao i potvrdio.

"Želim vam zahvaliti na rezultatima operacija u Pokrovsku… To će nam osigurati stalan napredak prema svim postavljenim ciljevima", poručio je Putin zapovjednicima prema priopćenju Kremlja. Ukrajinske oružane snage jučer su priopćile da „unatoč iznimno teškoj situaciji“ u Pokrovsku i okolici „nastavljaju zadržavati neprijateljsku ofenzivu“. Šef ukrajinskog Centra za suzbijanje dezinformacija Andrij Kovalenko otišao je korak dalje. "U sljedećim tjednima Rusija će pokušati izvršiti pritisak na prvu crtu i to popratiti glasnim izjavama. To se radi isključivo za zapadnu publiku i kako bi se podigli diplomatski ulozi", napisao je Kovalenko na Telegramu.

Predstavnik ukrajinskih snaga na pokrovskom pravcu Viktor Tregubov dodao je: "Pokrovsk nije pao, ali efektivno više ne postoji – grad je sravnjen sa zemljom". Pokrovsk je do prije nekoliko mjeseci bio ključno logističko čvorište za ukrajinsku vojsku u Donbasu. Međutim, nakon što su Rusi mjesecima sustavno uništavali željezničku prugu i glavnu autocestu prema zapadu, Kijev je bio prisiljen preusmjeriti opskrbu na alternativne, znatno duže rute. Time je strateška vrijednost grada značajno pala, iako njegov pad i dalje predstavlja simbolički i operativni udarac. Ruska objava dolazi uoči najavljenog susreta posebnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa, s Vladimirom Putinom u Moskvi, te nepunih tjedan dana nakon razgovora američkih i ukrajinskih dužnosnika na Floridi o mogućim obrisima mirovnog sporazuma.

Nezavisni promatrači (ISW, DeepState, Geolocated) zasad ne mogu potvrditi potpunu rusku kontrolu nad cijelim gradom. Prema posljednjim mapama od ponedjeljka navečer, ruske snage drže veći dio južnih i središnjih četvrti, dok se na sjeverozapadu i zapadu još vode žestoke ulične borbe. Ako se ruska tvrdnja pokaže točnom, Pokrovsk bi postao najveći grad koji je Rusija zauzela od pada Bahmuta u svibnju 2023. godine.