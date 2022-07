Akcija spašavanja nakon udara projektila u Odesi: Neki ljudi ostali zatrpani ispod ruševina

Ruska vojska i dalje nastavlja žestoke napade dalekometnim projektilima na velike ukrajinske gradove koji su udaljeni od bojišta. Najmanje 19 ljudi ubijeno je kada su ruski projektili pogodili deveterokatnu stambenu zgradu i zgradu odmarališta u blizini ukrajinske crnomorske luke Odese.

'Neprijatelj je nadmoćan'

Jedan projektil pogodio je zgradu u Bilhorod-Dnistrovskom usmrtivši 14 ljudi, ranio ih je 30, a izazvao je i požar u trgovini do zgrade. Glasnogovornik regionalne administracije Sergej Bratčuk kazao je za ukrajinsku državnu televiziju da je operacija spašavanja u tijeku jer su neki ljudi ostali zatrpani ispod ruševina. Drugi projektil pogodio je odmaralište. Istodobno se nastavljaju žestoke borbe za grad Lisičansk, posljednji veći grad pod ukrajinskom kontrolom u Luhanskoj regiji. Ruska vojska tvrdi da je zauzela rafineriju u Lisičansku, no ukrajinska strana još to nije potvrdila, ali ni demantirala. Ukrajinske snage golemim naporima drže grad Lisičansk, neprestano izložene nadmoćnoj ruskoj vatrenoj moći. Grad je rusko topništvo granatiralo iz različitih smjerova, a ruska vojska mu se približava s nekoliko strana, izjavio je regionalni guverner Luhanska Serhij Haidaj za ukrajinsku televiziju.

- Nadmoć u vatrenoj moći okupatora još je vrlo vidljiva. Jednostavno su za udar na nas dovukli sve svoje rezerve - rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji je u petak kazao da je protjerivanje Rusa sa Zmijskog otoka, strateške crnomorske ispostave, strateška pobjeda koja znatno ograničava djelovanje okupatora. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u četvrtak da se povuklo sa Zmijskog otoka u znak dobre volje te da taj potez pokazuje da Rusija ne ometa napore Ujedinjenih naroda da organiziraju humanitarni koridor za izvoz pšenice iz Ukrajine. Ukrajina je pak objavila da je otjerala ruske snage s otoka topničkim i raketnim napadima, a predsjednik Zelenski pozdravio je stratešku pobjedu.

Foto: Stringer/REUTERS Stambena zgrada pogođena u mjestu pokraj crnomorske luke Odese

- To još ne jamči sigurnost i da se neprijatelj neće vratiti. Ali to znatno ograničava djelovanje okupatora. Korak po korak, potisnut ćemo ih s našeg mora, naše zemlje i našeg neba - poručio je Zelenski.

U međuvremenu, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kazao je da se između Rusije i Zapada zbog diplomatske krize bez presedana uzrokovane ukrajinskim sukobom spušta željezna zavjesa, upozorivši Zapad da bude oprezan jer je proces u tijeku te da EU ne pokazuje nimalo razumijevanja za rusku stranu, a odluke Uniji diktira Washington.

Integracija s Bjelorusijom

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je pak na bilateralnom forumu da politički pritisak sa Zapada ubrzava integraciju Bjelorusije s Rusijom.

- Politički i društveni pritisak Zapada bez presedana tjera nas da ubrzamo proces ujedinjenja kako bismo minimizirali štetu od nezakonitih sankcija - rekao je Putin.

