Airbnb promijenio politiku: Moguće otkazati rezervaciju i dobiti puni povrat novca

Zbog značajnog utjecaja koronavirusa na turizam, Airbnb je odlučio promijeniti politiku rezervacija kako bi domaćinima i gostima pomogao oko otkazivanja.

Do 1. lipnja Airbnb će se odreći standardnih tri posto provizije koju prikuplja za domaćine koji vrate potencijalnim gostima više novca, nego što to njihov pravilnik zahtijeva. Također, povećat će se vidljivost domaćina koji iskoriste ovu opciju "fleksibilnih rezervacija", prenosi The Verge.

Gostima koji moraju otkazati rezervaciju, neće biti naplaćeno 14 posto naknade do 1. lipnja, a gosti koji ne dobiju povrat te naknade u zamjenu će dobiti kupon za buduću upotrebu.

Neovisno o politici koju vlasnik smještaja ima, možete dobiti i povratak sredstava u čitavom iznosu zbog "olakotnih okolnosti" navedenih na stranici za pomoć, ako putujete iz ili u područje koje je pogođeno koronavirusom.

Povratak sredstava moguć je i ako ne možete dovršiti svoje putovanje zbog službenih ograničenja putovanja, zdravstvenih obaveza ili obveze kontrole bolesti te otkaza leta ili drugog oblika prijevoza zbog koronavirusa.

Ako se otkaže rezervacije zbog neke od "olakotnih okolnosti" gost će dobiti puni povrat novca i sve naknade, domaćini neće plaćati naknade za otkazivanje, Airbnb će vratiti sve naknade, domaćini će moći prihvatiti nove rezervacije za otkazane termine te otkazivanje neće utjecati na status "super domaćina".

