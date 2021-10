Ahmetović: Nije poraz što SDP više nema najveći oporbeni klub, ne očekujem egzodus iz stranke

Ne očekujem nikakav egzodus iz SDP-a, rekla je politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović danas u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 govoreći o aktualnim unutarstranačkim sukobima koji su rezultirali izbacivanjem više istaknutih članova.

Nakon što je ovaj tjedan osnovan novi klub pod nazivom Klub socijaldemokrata, SDP više nema najveći stranački oporbeni klub. Ahmetović navodi kako to ne bi nazvala porazom.

- SDP se suočava s već prilično vremena s unutarstranačkim problemima. Svi oni koji su istupali o stranci na način da su iznosili takozvani prljavi veš, ja ne bih to tako ni nazvala, nego bih rekla nekakve probleme koje svaka stranka ima, u javnost, nisu doprinijeli rejtingu SDP-a, nisu doprinijeli izgradnji onih politika koje će birači prepoznati, rekla je Ahmetović te dodala da u Klubu SDP-a više nisu oni koji su "čitavo vrijeme bili okrenuti sami sebi i svojoj osobnoj poziciji, a ne stranci".

Rekla je i da, što se tiče sadašnje situacije, ne očekuje nikakav egzodus iz SDP-a.

- Naravno, tu će uvijek biti nezadovoljnika koji ne znaju cijelu informaciju, koji se solidariziraju s nekim ljudima u SDP-u koji ne iznose baš potpunu istinu ili nekako ipak polovično iznose informacije, a vrlo često je baš svakom članu na terenu objasniti ponaosob potpunu priču, rekla je Ahmetović.

Za Rajka Ostojića, koji je iz stranke isključen još ljetos, rekla je da bi bila sretnija da se nije povukao, već da se angažirao kao liječnik za vrijeme pandemije.

- Što je taj čovjek napravio? Jednostavno se povukao i u pozadini vjerojatno kovao plan kako srušiti aktualna legitimno i legalno izabrana stranačka tijela - predsjednika Predsjedništvo i Glavni odbor, rekla je Ahmetović.

Ahmetović je rekla da je još u unutarstranačkim izborima, kada se kandidirala za predsjednicu stranke, govorila o tome da su saborski zastupnici u SDP-u postali sebi najvažniji te da su postali elita stranke kakva ni ne može postojati u socijaldemokratskoj stranci.

- I to se sad pokazuje. Saborski zastupnici učahurili su se u saborske fotelje i naprosto je postalo bitno samo hoćeš li biti za četiri godine na listi za Sabor, hoćeš li biti dovoljno visoko i hoćeš li osvojiti mjesto predsjednika nekog od saborskih odbora, rekla je Ahmetović

Poručila je da je ne zanimaju priče o ustašama i partizanima te da je iznerviraju događaji koji nemaju veze sa sadašnjosti, a još manje s budućnosti. Na pitanje po čemu se SDP ideološki razlikuje od HDZ-a, Ahmetović je rekla da žive na socijaldemokratskim postavkama koje se ne mogu usporediti s HDZ-ovom agendom.

- Ideologija SDP-a danas je jednaka prilika za sve, socijalna pravednost i solidarnost. A kad kažem jednaka prilika za sve, nije to ona floskula koju vole ljudi slušati, odnosno reći kada nemaju što reći, nego je to ono što sam ja sama doživjela. Mislim na to da svako dijete danas mora imati jednaku priliku obrazovati se, a što će mu onda dati priliku da uspije u životu, rekla je Ahmetović.

Istaknula je da je svako dijete u Omišlju, i prije nego što je to zaživjelo na državnoj razini, imalo besplatne udžbenike u osnovnom školstvu. Kao najnoviju mjeru istaknula je pomoć u pripremi djece za maturu.

- Sve što smo mogli dali smo u obrazovanje. To je ono što mi moramo osigurati svoj djeci kako bi svaka djeca kao odrasli ljudi imali jednaku priliku za uspjeh, poručila je

Osvrćući se na komentar Zorana Milanovića, koji se kao premijer sam nazvao liberalom, Ahmetović je rekla da nema uspješne ekonomije bez slobodnog tržišta, uz državnu intervenciju kada je ona zaista potrebna.

- Socijaldemokracija u ekonomskom pogledu podrazumijeva i dio liberalizma, ali i dio intervencije i dio onog ekološkog sustava, odnosno tržišno-socijalno-ekološko gospodarstvo. Tako da mogu oprostiti tu njegovu izjavu da je liberal, možda je mislio samo na ovaj dio slobodnog tržišta, rekla je Ahmetović.

Na Stankovićev komentar da je Milanović desniji od HDZ-a, a da u SDP-u imaju "tako široko srce" za njega, Ahmetović je rekla da se, na primjer, u slučaju podrške Zlati Đurđević za čelnicu Vrhovnog suda, Milanović zalagao za moralnu, pravednu i stručnu osobu s integritetom, dok ju je premijer Andrej Plenković lažno predstavljao kao onu koja je prekršila proceduru.

- Zar mislite da se ne bih trebala složiti sa Zoranom Milanovićem kada on, recimo, ode sa skupa gdje se koriste neki neprimjereni simboli? Zašto ga ne bih podržavala?, rekla je. Međutim, dodaje da Milanovićevu odluku o vraćanju odlikovanja Branimiru Glavašu ne može prihvatiti.

Ahmetović je rekla da je i dalje žestoka protivnica plutajućeg LNG terminala u Omišlju jer se kosi s onim što lokalna zajednica želi.

- On i danas posluje na nezakonitim osnovama. Primjerice, taj terminal nam plovi, odnosno stacioniran je pod zastavom Maršalskih Otoka, a u Zakonu o terminalu za ukapljeni prirodni plin, takozvanom lex LNG-ju, stoji da on treba biti pod hrvatskom zastavom, rekla je te dodala da je krucijalno da Plenković, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić i njihova sljedba taj terminal opravdavaju stjecanjem neovisnosti.

- Neovisnosti o čemu? Energetske neovisnosti? Pa imate situaciju danas da je kapacitet terminala u potpunosti zakupljen - od koga? - od Mađara. I sad vi zamislite jednu situaciju da, recimo, Ukrajina ili tko god zavrne pipu i treba se nabaviti putem tog terminala plin. Što će Mađari učiniti? Dat će Hrvatskoj, sigurno, reći će, "ne vrijede ovi ugovori, nema veze što je to naš cijeli kapacitet, evo vama, vi ga koristite". Ma dajte, molim vas, rekla je.

Komentirala je i probleme s kojima se Možemo! susreće u Zagrebu. Odbacila je komentar da su potkapacitirani te navela da im nedostaje iskustva i vremena.

- Radije ću pričekati Možemo! da zaista organiziraju svoj rad na višoj razini i biti sigurna da se novac ne krade, negoli da trpim vrlo aktivnog, vrlo agilnog gradonačelnika koji sam vozi bager, kosi travu, pometa snijeg i ne znam što, a s druge strane harači po gradskom proračunu i novcima koji idu direktno iz džepova građana, rekla je Ahmetović.

Dodala je da je SDP-ova zadaća da pomognu Možemo!, a to čine u okviru kreacije i sanacije zagrebačkog proračuna gdje SDP-ov, kako ga je nazvala, najbolji financijaš Boris Lalovac daje pro bono svoje znanje na raspolaganje i pokušava pomoći gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i građanima.

Osvrnula se i na opasku ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića da je Hrvatska fenomenalno mjesto za život.

- Hrvatska je fenomenalno mjesto za život u kojoj 700.000 ljudi živi na granici siromaštva, u kojoj 270.000 umirovljenika prima najnižu mirovinu, 1800 kuna, u kojoj 50.000 ljudi živi na minimalcu od 3400 kuna, a istovremeno vam sindikalna košarica dobara iznosi oko 7000 kuna, a ona košarica dobara koja je potrebna za normalan život iznosi 10.000 kuna, rekla je Ahmetović te ustvrdila da Aladrović sigurno fenomenalno živi "u nekom balonu".

- Ne, ljudi ne žive fenomenalno dok god postoji i jedna osoba koja živi u garaži umjesto u stanu jer si ne može priuštiti iznajmiti stan nego garažu. Znate, govorim iz perspektive osobe koja je takav život prošla, gdje smo živjeli u jednoj prostoriji, ja osobno, nije to bilo tako davno, ili kasnije u 25 kvadrata, ili kad nismo imali za kruh, ili kad sam osobno kao osnovnoškolka stajala u redu za crni kruh jer je on bio drastično jeftiniji, i onda kad se kupi sedam komada kruha, ti kruhovi se zalede u škrinji, a onda idem u svoju osnovnu školu, rekla je Mirela Ahmetović.