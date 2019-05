55 poginulih u eksploziji cisterne u Nigeru

U glavnom gradu Nigera Niameyu 55 ljudi je poginulo, a 36 ozlijeđeno kada je eksplodirala cisterna na cesti blizu tamošnjeg aerodroma, prenosi France24.

Svjedoci kažu da su poginuli htjeli uzeti gorivo koje je curilo s prevrnutog kamiona.

At least 55 dead after fuel tanker truck explodes near crowd#Niamey #Niger #TankerTruckExplosion #IssoufouMahamadouhttps://t.co/0Jaafh86xI pic.twitter.com/HXnfTzAq1d