3. maj nije odblokiran, Komadina od Horvata traži novac za minimalni dio plaća

Tijekom sutrašnjeg dana održat će se sudsko ročište na kojem će se odlučivati o pokretanju stečaja brodogradilišta 3. maj. Iako se svi, od radnika do politike i strateškog partnera, nadaju da će pokretanje stečaja biti odgođeno, nije ispunjen uvjet koji bi automatski zatvorio proces, odnosno račun tvrtke nije odblokiran. Prema informacijama Večernjeg lista, to se i neće dogoditi tijekom dana, ali bi se rješenje za dva škvera – i riječki i Uljanik u Puli – moglo pronaći do kraja tjedna.

Ministar gospodarstva Darko Horvat nedavno je ponovio da čeka strateškog partnera te da trošak međufinanciranja, koji uključuje isplatu plaća, deblokadu računa i ulaganje u završetak brodova, moraju zajedno financirati. Taj je iznos Horvat procijenio na 600 milijuna kuna, od kojih bi, dakle, Brodosplit morao platiti polovicu, ali još nije dogovoren model koji bi takvu operaciju omogućio.

Za deblokadu računa 3. maju treba na račun položiti najviše 107 milijuna kuna ili dogovoriti s dijelom vjerovnika da povuku blokade pa bi operacija bila jeftinija. Strateški partner Brodosplit jasnog je stava da može financirati rad brodogradilišta prije nego što preuzme vlasništvo samo uz jaka jamstva pa je jasno da bi država morala financirati deblokadu računa i isplatu zaostalih plaća, dok je strateški partner spreman uz jamstva financirati završetak brodova koji su ostali na navozima.

Radnicima nisu isplaćene plaće i to se hitno mora dogovoriti s obzirom na to da već mjesecima stručni radnici napuštaju Uljanik Grupu u potrazi za stabilnijim okruženjem pa je broj ukupno zaposlenih od početka krize smanjen s 4400 na oko 3000 ljudi, pri čemu su tvrtke napuštali uglavnom proizvodni radnici s deficitarnim zanimanjima. Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina danas je pozvao Ministarstvo da osigura 20 milijuna kuna za isplatu minimalnog dijela plaće radnicima kako bi se kupilo vrijeme do dolaska strateškog partnera.

Treba istaknuti da Brodosplit još uvijek formalno nema nikakve pravne veze s Uljanik Grupom i ne može plasirati novac ni u jednu njihovu tvrtku bez jasne garancije za takvu pozajmicu.

