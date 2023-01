10 vjenčanja koja nisu išla po planu: Kad se dan iz snova pretvori u noćnu moru

Iako mnogi priželjkuju da im dan vjenčanja bude najbolji dan u životu te mladenci žele da sve protekne savršeno, puno puta smo se uvjerili kako to baš nije uvijek tako. Mladencima često planove o savršenom danu nešto pokvari, a u ovom članku ćemo nabrojati samo neka od vjenčanja koja nisu pošla po planu.

1. Jedan je mladoženja tako prije svadbe vratio vjenčanicu svoje odabranice u trgovinu te je zamijenio onom koja se sviđala njegovoj majci što je razbjesnilo 28-godišnju mladenku. Kako je ispričala mladenka, njezina je buduća svekrva 'nametljiv tip'. Nažalost, planiranje vjenčanja pokazalo se pomalo 'noćnom morom' jer se majka njezina budućeg supruga nije htjela složiti oko većine odluka. Stvari su postale još gore nakon što je inzistirala da ode u kupovinu haljina, samo da bi odmah odbila prihvatiti haljinu koju je mladenka odabrala. Kada je donijela kući haljinu koju je odabrala, njezin zaručnik ju je sutradan otišao zamijeniti i uzeo je onu koja se sviđala njegovoj majci.

VIDEO Luda svadba na Viru, mladenci i gosti skakali u more

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nazvala sam ga i bio je direktan o tome što je učinio i zašto je to učinio. Izgubila sam se i počela vrištati na njega. Zamolio me da se smirim i da ovoj haljini dam 'šansu'. Vrištala sam na njega ne dajući mu priliku da govori. Došao je kući i posvađali smo se. Zatim sam otišla kod jednog od svojih prijatelja, a on je nastavio zvati i zvati, a zatim slati poruke govoreći da sam pretjerala - ispričala je mladenka.

2. Mladoženja Ian Young postao je viralan nakon što je na svom vjenčanju ispričao kako su se on i njegova novopečena supruga Katie zaista upoznali.

- Ispričali smo vam da smo se prvi put sreli u noćnom klubu, popričali malo i poljubili se kasnije te noći. Iako je to istina, usput smo izostavili nekoliko dijelova. Nakon toga sam joj se ispričao što nisam baš tako razgovorljiv i, iako će ona to i danas poricati, rekla mi je: "Zašto ne uzmeš moj broj pa možemo izaći na spoj?" Tada već neko vrijeme nisam pošteno flertao s djevojkama i sav tako zbunjen nisam čak niti uzeo njezin broj, nego sam umjesto toga otišao van da nam donesem par pića kao pravi gospodin - ispričao je Ian, no kada se vratio vidio je Katie da se ljubi s drugim muškarcem.

- U svom stilu, popio sam dva pića i vratio se na plesni podij. I dan danas sam nervozan kada odemo u bar jer ju ne smijem ostaviti bez nadzora - našalio se, dok su gosti prasnuli od smijeha, a Katie je skrivala lice rukama.

3. Mladenci iz Salzburga neće pamtiti po dobrome dan nakon vjenčanja. Naime, njima su ukradeni svi vjenčani darovi. Krađa se dogodila u salzburškom Pinzgauu, a mladenci su doživjeli šok kad su shvatili da im je netko ukrao sve darove koje su dobili od gostiju na svom vjenčanju.

– Svi darovi mladenaca ukradeni su u noći sa subote na nedjelju. Nakon uručenja darovi su odloženi u automobil parkiranom na javnom parkiralištu pored hotela. Kad su mladenci sljedećeg dana otvorili vozilo, bilo je potpuno prazno, stoji u policijskom priopćenju. Razmjeri štete u ovom trenutku nisu poznati. Mladoženja tvrdi da je automobil bio zaključan, no kako nije bilo tragova provale istražitelji sumnjaju u to da jedna od vrata možda nisu bila dobro zaključana.

4. Na popularnoj društvenoj mreži Reddit osvanula je zanimljiva prepiska između mladenaca iz Velike Britanije i gosta na njihovoj svadbi kojeg su neugodno iznenadili nekoliko dana nakon svečanosti. Naime, mladenci su ga naknadno kontaktirali kako bi ga obavijestili da im mora platiti oko 32 kune za još jedan komad svadbene torte, jer je platio jedan, a pojeo dva komada. Prema riječima gosta koji se požalio na društvenoj mreži, mladenci su goste obavijestili na dan vjenčanja da trebaju pomoć pri plaćanju svadbene torte te da bi svi gosti trebali platiti 3,66 funti za komad torte.

Prozvani gost kaže da je platio toliko za komad torte i više o tome nije razmišljao sve dok nekoliko dana kasnije nije primio poruku. Novopečeni bračni par poslao mu je snimku ukazujući mu da se na njoj vidi da je dobio dva komada svadbene torte, a platio je samo za jedan.

- Najavili smo da svaki gost mora platiti po komadu i primijetili smo da si platio samo jednu krišku. Možeš li, molim te, poslati 3,66 funti što je prije moguće - napisali su mu.

Foto: Pixabay

5. Svadbena torta ostavila je gorak okus u ustima jednoj mladenki. U videu koji je podijelila mlada na društvenim mrežama može se vidjeti kako ona svom novom suprugu komadić torte razmaže po licu, a nakon nekoliko sekundi isto napravi on - ali na puno ružniji način koji je mnoge zgrozio. Agresivno je uzeo ogroman komad torte i bacio ga mladoj u lice. U komentarima je većina ljudi napisala kako je ovo prvi alarm da se u njemu krije agresivna osoba i kako bi trebala tražiti papire za razvod.

6. Mladenka po imenu Natalie Sanders, šokirala je svoje goste i mladoženju na vjenčanju, kada mu je odlučila plesati u krilu. U jednom trenutku se čak i okrenula naglavačke i gurnula svoje međunožje u njegovo lice, dok su svi njihovi gosti to imali priliku pomno pratiti.

- Ono kada popijete malo previše na svom vjenčanju - napisala je Natalie u opisu viralnog videa.

U objavi koju je vidjelo gotovo pet milijuna korisnika Tik Toka, vidi se kako njezin suprug sjedi na stolcu na središtu plesnog podija, dok mu ona odjevena u svoju lepršavu vjenčanicu i sandale, pleše u krilu. Dok je mladoženja imao zbunjeni izraz lica, mladenka je bila uživljena u ulogu. I dok je ona oduševljena svojim potezom na vlastitom vjenčanju, brojnim korisnicima nije bila ugodna pomisao na reakcije gostiju od kojih su im neki bili i članovi obitelji.

7. Vjenčanje u britanskoj obitelji Stokes pretvorilo se u noćnu moru, a devet muških članova obitelji završilo je u zatvoru. Kazne koje variraju od nekoliko mjeseci do više od dvije godine dobili su nakon što se vjenčanje pretvorilo u krvoproliće između 50-ak uzvanika. Bacali su stolce, stolove i čaše, koristile se vješalicama za kapute i aparatima za gašenje požara kao oružjem, a sve je zajedno trajalo gotovo sat vremena prije nego je u hotel Daresbury Park u Warringtonu stiglo dovoljno policijskih službenika da zaustave masovnu tučnjavu. Naime, kada su tek stigli, policajci su se morali povući dok nije stiglo pojačanje jer su ih uzvanici počeli gađati svime što im je došlo pod ruku.

Obitelj Stokes sveukupno je počinila gotovo 18.500 eura štete u hotelu u kojem je slavilo oko 150 ljudi. Barmen koji je tu noć radio na šanku rekao je da je vidio trojicu muškaraca kako se svađaju oko 23 sata, a kada se vratio samo 15 minuta kasnije, procjenjuje da je u tučnjavi već sudjelovalo oko 40 muškaraca, a incident su zabilježile nadzorne kamere. Štetu hotelu obitelj je već platila, no uništeno je i 5.500 eura opreme koja je pripadala organizatorima vjenčanja, a u neredu je ukradeno i više od 500 eura alkohola.

8. Pjevačica Alexandra Starr, odlučila je prihvatiti ponudu da pjeva na vjenčanju svog bivšeg dečka i djevojke s kojom ju je prevario, Prevarena žena u videu na Tik Toku ispričala je kako su ju slučajno angažirali da pjeva. Naime, on je rezervirao njezin bend, a nije znao da je ona pjevačica. Objasnila je da radi kao ‘cover pjevačica‘, što znači da često uskače umjesto onih koji ne mogu nastupiti na lokalnim događanjima.

S bivšim dečkom bila je vezi pet godina prije nego što ju je prevario, pa kada ju je šef benda nazvao i zamolio da zauzme mjesto njihove pjevačice, osjetila je da je to savršena prilika da mu se osveti. Alexandra je skrivala svoje lice sve do polovice prvog plesa mladenaca kada se okrenula, a mladenka i mladoženja ostali su u šoku. Alexandra je prvo počela pjevati "All of Me" od Johna Legenda, no u trenutku kada otkriva sebe mladencima, počinje pjevati pjesmu "Before He Cheats" Carrie Underwood, koja govori o osveti nevjernom bivšem dečku. U drugom videu prikazano je kako Alexandra uzima čašu vode od gosta i zatim polijeva mladoženju po glavi, nakon čega je odjurila van iz sale.

9. Nevjerojatnoj sceni svjedočili su mladenci i gosti na jednom vjenčanju koje se održalo u prirodi. Iako je vjenčanje u prirodi za mnoge vrlo romantično, ova snimka pokazuje da ponekad i nije baš najbolji izbor. Vjenčanje koje se odvijalo uz jezero prekinula je uobičajena scena iz prirode, no ona koju nitko ne želi vidjeti tijekom svog savršenog dana. Na snimci koju je objavio snimatelj vjenčanja iz Denvera u američkoj saveznoj državi Colorado vidi se kako u jednom trenutku obred prekidaju zvukovi koji su dolazili s druge strane jezera, a kada su pogledali o čemu se radi, imali su što i vidjeti. Naime, uz obalu je medvjed napao jelena. Dok ga je ubijao, jelen je zapomagao, a njegovi jauci prekinuli su vjenčanje.

10. Desiree White (32) razvela se od supruga kako bi se udala za svog dugogodišnjeg prijatelja i kuma na njezinu vjenčanju, Bryanta, nakon što joj je priznao svoju beskrajnu ljubav dok je držao govor.

- Sjećam se prvog trenutka kada sam vidio Desiree. Zaljubio sam se u nju i znao sam da mora biti moja. Odmah sam pomislio kako je ona najljepša osoba koju sam ikada vidio u svom životu. Tada sam saznao da već ima dečka i znao sam da moram pronaći način da je dobijem, ali onda sam upoznao i njezinog dečka i postali smo prijatelji. Volim vas oboje i čestitam - rekao je Bryant na vjenčanju, a u sali je tada zavladala neugodna tišina. Desiree je priznala da je bila zbunjena Bryantovim priznanjem, ponajviše zbog toga što njihovo dugogodišnje prijateljstvo nikada nije krenulo ni u kakvom drugom smjeru osim toga.

Te iste večeri vjenčanja, Desiree je zaplesala s Bryantom. Dok su plesali, Bryant ju je pitao zašto mu nikada nije dala priliku, no ona je tada mislila da se samo napio i da nije znao što govori. Međutim, kad se njezin brak nakon godinu dana počeo polako raspadati jer je njen muž usvojio potpuno drugačije navike, njezin odnos s Bryantom je iz prijateljskog prešao u ljubavni.

VIDEO Baba Vanga nema lijepe vijesti za 2023.