Mladoženju osudili zbog izbora odjeće za vjenčanje: 'Otišla bih čim bih ga ugledala...'

Za mnoge ljude, odabir odjeće za dan vjenčanja jedan je od najuzbudljivijih trenutaka. Uostalom, koliko često stvarno imate priliku nositi otmjeno odijelo ili zadivljujuću haljinu?

No, kako prenosi The Sun, jedan je mladoženja osuđen zbog svog vrlo ležernog vjenčanog izgleda, pogotovo s obzirom na to kako je njegova nova mladenka glamurozno izgledala.

Foto: TikTok

Naime, na Facebooku je podijeljena fotografija na kojoj anonimna mladenka i mladoženja mašu svojim gostima. Iako se mladenka odlučila za tipičan vjenčani look, glamuroznu vjenčanicu bez naramenica, sjajnu frizuru i ogrlicu. njezin novi suprug nosio je nešto malo drugačije - kaubojski šešir, bijelu košulju bez kravate, sako, kratke traper hlače i smeđe kaubojske čizme.

Njegova ležerna kombinacija izazvala je brojne komentare, a mnogi su ga osudili zbog izbora.

“Ovo nije prikladno ni za jednu priliku, kamoli za vlastito vjenčanje”, komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: “Prvo sam pomislila da su traperice i da nije toliko loše, ali kad sam vidjela cijelu fotografiju sam se šokirala. Ovo je užasno! Da sam mladenka, okrenula bih se i otišla čim bih ga vidjela…”

