SpaceX odletio u svemir s prvom potpuno civilnom posadom

Raketni brod SpaceX uzletio je u srijedu s Floride s prvom potpuno civilnom posadom koja je ikada lansirana na let prema Zemljinoj orbiti. Let SpaceX-a iz svemirskog centra Kennedy na rtu Canavera unajmio je američki milijarder Jared Isaacman, 38-godišnji osnivač i glavni direktor tvrtke za financijske usluge Shift4 Payment, ujedno i iskusan pilot.

Uz Isaacmana, u letjelici su još tri osobe, a ovaj kvartet amaterskih svemirskih putnika mjesecima se pripremao za let. Očekuje se da će let, prva misija s posadom koja je krenula u orbitu bez profesionalnih astronauta za vrijeme vožnje, trajati oko tri dana od lansiranja do povratka u Atlantiku, rekli su dužnosnici misije.

Ovo je debitantski let novog orbitalnog turističkog poslovanja vlasnika SpaceX-a Elona Muska i korak ispred konkurenata koji su također nudili vožnju raketnim brodovima kupcima koji su spremni platiti malo bogatstvo za uzbuđenje leta u svemir. Nije službeno objavljeno koliko je Isaacman platio Musku ovaj let u svemir, no časopis Time procijenio je cijenu ulaznice za sva četiri mjesta na 200 milijuna dolara.