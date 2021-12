Plastika u Tihom oceanu mnogim je organizmima postala dom

Velika pacifička nakupina smeća ponovno je iznenadila znanstvenike. No, ne zato što se sve više povećava, nego zato što je postala dom različitim morskim stvorenjima. Studija o tome objavljena je prošli tjedan u znanstvenom časopisu Nature Communications, potpisuje je grupa autora, a naziv joj je “Emergence of a neopelagic community through the establishment of coastal species on the high seas”. Kako autori navode u uvodu studije, otkriće obalnih vrsta na otvorenom oceanu mijenja naše razumijevanje biogeografskih barijera.

Plutajući ostaci odbačene plastike sada su dom nove zajednice na površini otvorenog mora nastale od obalnih i oceanskih vrsta, što bi moglo najaviti značajne ekološke pomake u pomorskom okolišu, kaže se u tom uvodu. Dakle, mnoge od vrsta pronađene na velikoj pacifičkoj nakupini smeća svoj su život pronašle kilometrima daleko od svojih uobičajenih staništa, na umjetnoj površini koja pluta između Kalifornije i Havaja. A u tu floru i faunu spadaju moruzgve, sićušni morski kukci, mekušci i rakovi, pronađeni su na 90 posto ostataka odvojenih od nakupine. No, znanstvenici su također zabrinuti da bi plastika mogla poslužiti i kao prijevoz invazivnijim vrstama.

- Već dulje se zna da je plutajući morski otpad mogući vektor za strane i invazivne vrste. Saznanja koja su opisana u članku u Nature Communication dodatno potvrđuju tu pojavu, ali i otkrivaju da je život na tim novim plutajućim otocima dugoročniji i potencijalno opasniji nego što se mislilo jer je primijećen suživot vrsta kakav dosad u prirodi nije bio uobičajen, vrsta s obale i otvorenog mora, kao i njihovo razmnožavanje. Takvo ponašanje i prilagodba vrsta otvaraju puno novih pitanja na koja sada treba odgovoriti - kaže dr. sc. Mirta Smodlaka Tanković iz Centra za istraživanje mora u Rovinju, dijela Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.

Velika pacifička nakupina

U ovoj su studiji pregledavani komadi plastike promjera većeg od pet centimetara nakupljeni djelovanjem oceanskih struja.

- Plastika je dugotrajnija od prirodnog otpada koji se prije mogao vidjeti na otvorenom moru. Ona stvara dugotrajnije stanište na toj površini - kaže dr. Linsey Haram, glavna znanstvenica koja je radila na studiji, za koju je veliku pomoć dala dobrotvorna zaklada Ocean Voyages Institute koja na ekspedicijama prikuplja plastični otpad. Zna se da u svijetu postoji pet sličnih nakupina plastike. Velika pacifička nakupina smeća najveća je od svih, ondje se nakupilo 79.000 tona otpada na površini većoj od 1,6 milijuna četvornih kilometara.

- Ondje završi doista svašta. Ne radi se o otoku plastike, ali svakako se radi o velikoj količini koja se nakupila - ističe dr. Haram. Svakako treba napomenuti da se radi o jednoj od procjena, jer nitko zapravo nije siguran o kolikoj se količini plastike radi, neki kažu da je riječ o plastici dovoljnoj da pokrije površinu od 15 milijuna četvornih kilometara, što je dovoljno da pokrije površinu Rusije. Vrlo je teško procijeniti njezinu gustoću i količinu.

No, sasvim je sigurno da je najveći dio nakupine mikroplastika koju je teško i vidjeti golim okom. Uz nju su, jasno, ondje i krupniji komadi, u što spadaju i odbačene ribarske mreže, bove pa čak i različita plovila koja su doplutala nakon cunamija u Japanu 2011. godine. Naime, nakon te su prirodne nepogode tone i tone plastičnih ostataka završile u Tihom oceanu, a na njima je pronađeno na stotine živih organizama kada su se ti komadi nasukali na zapadnu sjevernoameričku obalu i Havaje.

- Shvatili smo da plastika može poslužiti kao prijevozno sredstvo pučinskim invazivnim vrstama do obale - kaže dr. Haram. Neki od organizama koje su znanstvenici pronašli na komadima plastike su vrste koje nalazimo na otvorenom moru, a preživjele su plutajući na plastici, no najzanimljivije otkriće bilo je koliko je razvijena raznolikost pronađenih obalnih vrsta.

Više od polovice predmeta imalo je na sebi obalne vrste. To otvara niz pitanja oko toga što to znači biti obalna vrsta - rekla je dr. Haram. I to je još jedna nenamjerna posljedica zagađivanja plastikom, problem koji će vjerojatno i rasti. Vrlo je jednostavno odgovoriti i zašto. Naime, procjenjuje se da će do 2050. nastati još 25.000 milijuna tona plastičnog otpada.

- Priroda se uvijek prilagođava novim situacijama, to je znanstveno dokazano, no pitanje je kakve su posljedice takvih procesa na okoliš koji mi poznajemo i koji nama odgovara. Iako je javnosti najpoznatija velika pacifička nakupina smeća, plutajući morski otpad, nažalost, nalazimo diljem planeta jer je njegovo najopasnije svojstvo upravo plutanje površinom, a može putovati na velike udaljenosti nošen globalnom cirkulacijom morskih struja i vjetrova. Često rješenja koja uklanjaju morski otpad iz okoliša uklanjaju i organizme koji u njemu žive, od mikroorganizama, fitoplanktona i zooplanktona, do makroorganizama kao što su ribe, i to u puno većem broju. Jednostavno zaustavljanje i uklanjanje takvih nakupina nije moguće a da se dodatno ne izmijeni ekosustav te time prouzrokuju dodatne štete - napominje dr. Smodlaka Tanković.

SAD najveći zagađivač

Najveći zagađivači nisu Kina ili Indija gdje postoje snažne industrije a ipak nedovoljna svijest o ekologiji. Sjedinjene Države su najveći svjetski zagađivač plastikom, pokazao je izvještaj koji je naručio Kongres od američke National Academy od Sciences. Problem je toliki da bi se i za njega morala stvoriti nacionalna strategija, jedan je od navoda u izvještaju.

Rastuća kriza zbog gomilanja plastičnog otpada traje već desetljećima. I to zbog tehnološkog “napretka”. Izum plastike u 20. stoljeću izazvao je i globalni potop plastičnim otpadom svuda u svijetu, stoji u izvještaju. A u tom potopu SAD sudjeluje više od bilo koje druge zemlje generirajući 130 kilograma otpada po stanovniku godišnje. Ukupno su Sjedinjene Države proizvele 42 milijuna tona plastičnog otpada samo 2016. godine, gotovo dvostruko u odnosu na Kinu te više od cijele Europske unije. Znanstvenici procjenjuju kako između 1,13 do 2,24 milijuna tona američkog otpada završi u prirodi svake godine. Oko osam milijuna tona plastike završi u oceanu svake godine, a taj broj mogao bi do kraja desetljeća porasti na 53 milijuna tona godišnje. Toliko otpada moglo bi doseći količinu otprilike jednaku ukupnoj količini ribe godišnje ulovljenoj u oceanima. Studiju u kojoj se sve to navodi Kongres je od Američke akademije znanosti naručio lani, a u njoj su iskustva i znanje skupljeno u američkim i kanadskim institucijama nakon što je donesen ukaz Save Our Seas 2.0 kojemu je cilj posvetiti se problemu plastičnog otpada.

- Kad je u pitanu morski otpad, tj. plastika u moru koja čini najveći dio tog otpada, granice i pripadnost ne postoje jer je u pitanju globalni problem. Naravno da postoje zemlje koje proizvode više otpada zbog brojnosti stanovništva, ali dodatno i zbog navika i stila života. Ulažu se veliki napori na svim razinama kako bi se riješio taj problem u većini zemalja, ali trenutačno izgleda da oni nisu dovoljni. Istraživanje tog problema i njegovo razumijevanje dovodi iz dana u dan do novih saznanja koja bi u konačnici mogla rezultirati kvalitetnijim rješenjima.

Otpad u moru je u samo nekoliko godina prešao iz estetskog problema u ekološki i potencijalno zdravstveni problem i svima mora biti jasno da samo zajedničkim naporima, od pojedinca do vladajućih organizacija, možemo usporiti sadašnji negativan trend, ali posljedice otpada u moru osjećat ćemo još godinama - upozorava dr. Mirta Smodlaka Tanković. Trend je plastiku zamijeniti papirom, no može li to izazvati suprotan učinak?

- Zamjena jednog materijala drugim, ostavljajući istu količinu smeća u optjecaju, sigurno nije dobro rješenje, glavni je cilj smanjiti uporabu jednokratnih predmeta i ambalaže od bilo kojeg materijala gdje god je to moguće i nije rizično - kaže naša znanstvenica. Već je odavno poznato da je pionir čišćenja goleme pacifičke nakupine smeća nizozemski izumitelj našeg porijekla Bojan Šlat. Pomalo je i neobično, iako je svjesnost o ekologiji i čistoći mora prisutna možda te dvadesetak godina, da nije još barem netko toliko u tome aktivan kao Bojan Šlat. Jer, veliku nakupinu uočio je 1997. godine oceanski istraživač Charles Moore, i to sudjelujući u jahtaškoj utrci Transpacific Yacht Race. On je još tada procijenio kako bi bilo potrebno 79.000 godina da se ta nakupina očisti. Bojan Šlat nije mislio tako već suprotno, smatrao je da se s dobrom tehnologijom i dobrim pristupom tom problemu tu nakupinu smeća može ukloniti u samo pet godina. I to na način koji bi imao minimalan utjecaj na okoliš a bio bi čak i profitabilan. I tako je 2013. godine pokrenuo zakladu Ocean Cleanup. Riječ je o na papiru jednostavnom sustavu kojim se otpad hvata u mrežu i vuče teglenicama na kopno te razvrstava, što projekt čini samoodrživim. I Bojanovi su kolege ostali iznenađeni time što su u otpadu sve pronašli, samo ne onako kako su iznenađeni bili znanstvenici. Među ostalim, pronašli su desetke i desetke klopki za jegulje. Bojan Šlat osmislio je rijetko ambiciozan sustav, transparentan i efikasan. No, to je istodobno i doista teška borba.

- Brzina uspješnosti bilo kakvih projekata uklanjanja morskog otpada je smanjena ako je izvor i unos otpada u morski ekosustav stalan i povećan. Znanstvenici i ljudi koji se bave zaštitom i očuvanjem morskog okoliša intenzivno rade na toj problematici, od razumijevanja rasprostranjenosti i sastava pa sve do mehanizama uklanjanja i smanjenja pritisaka. Što se nešto više istražuje, više se može i razumjeti te u skladu s time donositi efikasne mjere. Međutim, svi se slažu da je ključno u rješavanju ovog problema smanjenje otpada na izvoru, od proizvodnje i upotrebe pa sve do učinkovitoga gospodarenja otpadom - zaključuje dr. Smodlaka Tanković.