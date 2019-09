Veliko otkriće znanstvenika: Postojao je kontinent Veliki Jadran

Od Alpa do Irana prostirala se prije 240 milijuna godina Velika Adria ili Veliki Jadran, novo je otkriće znanstvenika objavljeno u časopisu Science.

Jedino što je ostalo od tog davno izgubljenog kontinente su sedimenti i kamenje pronađeno na planinskim lancima u južnoj Europi.

- Količina detalja u vremenskoj crti rekonstrukcije je neviđena- kazala je Laurent Jolivet, geologinja sa Sveučilišta Sorbonne u Parizu.

Ovaj je novootkriveni kontinent prije 140 milijuna godina bio veličine današnjeg Grenlanda, a otprilike 20 milijuna godina nakon toga se Velika Adria sudarila s današnjom Europom te 'razbio' u komade i bio je gurnut ispod tog kontinenta. Na zemljinoj površini je ostao samo djelić stijena Velike Adrije, što je geolozima dozvolilo da otkriju novi kontinent Zemljine prošlosti.

Greater Adria - Ancient Continent That Collided With Europe And Was Destroyed Gets A Timeline https://t.co/Ue4AJ2ch5s pic.twitter.com/Oo9bJEQgFc — James F. McGrath (@ReligionProf) September 12, 2019

Ti dijelovi stijena su se raspršili preko 30-ak današnjih država, sve od Španjolske do Irana. Douwe van Hinsbergen, geolog sa Sveučilišta Utrecht u Nizozemskoj, kaže da je to otežalo otkrivanje novih podataka. Osim toga, do sada, kaže, nisu ni imali toliko modernu tehnologiju pomoću koje bi otkrili sve što su danas.

- Mediteransko je područje jednostavno jedan veliki geološki nered- kazao je Douwe van Hinsbergen za Science.