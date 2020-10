Zoran Mamić: Ademi je zaradio tri šava, bit će promjena za Šibenik

Dinamo se okreće svojim domaćim obvezama. Nakon što su plavi remijem odradili otvaranje Europske lige (0:0) s Feyenoordom, sad idu u goste Šibeniku. I zapravo mogu biti sretni što igraju s obzirom na to da je i u našoj ligi sve više odgođenih utakmica zbog korone. Doduše, kako je krenulo s odgodama, moglo bi se plavima dogoditi da samo igraju europske utakmice.

– Ne razmišljamo sada o tome, to nije u našoj moći, kako bude drugima bit će i nama. Na nama je da se sada dobro spremimo za utakmicu sa Šibenikom – kazao je nakon tog europskog starta Zoran Mamić.

‘Ima ulja u svići za Dinamo’

Šibenik je u prošlom kolu slavio na Poljudu pogotkom Sahitija, igrača Hajduka na posudbi u Šibeniku, možda to i nije veliko iznenađenje s obzirom na to da je to Hajduku treći poraz u posljednjih pet utakmica, uz jedan remi i samo jednu pobjedu (nad Varaždinom). Šibenik nije pobijedio slučajno, igrali su igrači Krunoslava Rendulića baš dobro.

– Ostalo je još ‘ulja u svići’ nakon te utakmice i za utakmicu s Dinamom – najavio je stoper Šibenika Boris Pandža, koji je sav izranjavan završio sraz s Hajdukom, a nada se da će i Dinamo biti malo ‘izranjavan’, umoran od utakmice s Feyenoordom.

Kako Dinamo već u četvrtak ima novi ispit u Europskoj ligi, gostovanje u Moskvi kod Vlašićeva i Bistrovićeva CSKA, bit će zanimljivo vidjeti s kakvim će kartama na Šubićevac istrčati Zoran Mamić. Više Dinamo nema tako golem kadar kao u prošle dvije sezone kada je Bjelica znao promijeniti svih 11 igrača, ali sigurno je da će i Mamić mijenjati u odnosu na sastav koji je u četvrtak igrao protiv Nizozemaca. A i on ima dovoljno igrača da može napraviti dosta rotacija na svim pozicijama, k tome ima i bodovnu komociju, već je napravio razliku u odnosu na konkurente, no sigurno mu nekakvo posrtanje u Šibeniku ne bilo dobrodošlo prije Moskve.

Ademi zaradio šavove

– Sad smo u tom ritmu, igramo stalno nedjelja – četvrtak, i to sigurno zahtijeva određene promjene u momčadi, no vidjet ćemo još na posljednjem treningu i do utakmice. Ademi je, osim što ima tri šava, u redu, ni s Gavranovićem ne bi trebalo biti nešto ozbiljnije – kazao je trener Dinama Zoran Mamić i nahvalio Šibenik:

– Šibenik je sigurno pobjedom nad Hajdukom dobio dodatnu motivaciju i samopouzdanje, pobjeda nad Hajdukom u Splitu govori da je riječ o dobroj momčadi Šibenika. Rekao bih da su im dosadašnji rezultati bili ispod onoga što igraju. Jer, igraju dobro, atraktivno i zaslužili su više bodova. Stoga, mi moramo danas biti jako dobri i na visokoj razini da bismo tu utakmicu završili kako to želimo, da osvojimo tri boda – kazao je Mamić pred put u Šibenik.