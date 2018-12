Zlatko Dalić: Zbog moje pogreške zamalo smo ispali sa Svjetskog prvenstva

Izbornik Zlatko Dalić nedavno je objavio knjigu o senzacionalnom hrvatskom uspjehu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Knjiga počinje remijem protiv Finske zbog kojega je Ante Čačić dobio otkaz što je omogućilo Daliću da preuzme izborničku funkciju.

- Da nije bilo tog finskog pogotka u 90. minuti ja vjerojatno ne bih postao izbornik i ne bi se dogodilo ovo što se dogodilo. Trenerski posao je takav, jednog dana jesi drugog nisi, tako će i poslije mene doći netko drugi i naslijediti me na klupi. Sve ima svoje razloge, ja nisam mislio da ću te večeri praktički postati izbornik, ali to je život i drago mi je da je sve na kraju tako ispalo - rekao je Dalić za Sportklub.

Zatim je uslijedila utakmica s Ukrajinom u kojoj je pritisak bio ogroman.

- Nisam to tako gledao. U slučaju poraza i neodlaska na SP krivnja ne bi bila moja, jer sam bio na čelu reprezentacije tek nekoliko dana, tako da iz te perspektive nisam osjećao pritisak. Znao sam da imamo vrhunske igrače i da možemo pobijediti Ukrajinu, što se na kraju i dogodilo. Tako je započela lavinu uspjeha.

Dalić je do detalja analizirao sve protivnike na SP-u, no jedan detalj protiv Danske u osmini finala ga je iznenadio.

- Zaista smo svakog protivnika odlično analizirali i pripremili se te smo sve isto napravili s Danskom osim tog Knudsena koji nije trebao biti u prvom sastavu. Sat i pol prije utakmice smo vidjeli da će on zaigrati i moram priznati da nisam znao da tako dobro baca aut. Prva minuta utakmice, on sa svoje lijeve strane dolazi na sasvim drugu stranu igrališta i asistira za vodeći pogodak Danske. To dovoljno govori kako je na tako visokoj razini svaki detalj važan. Na našu sreću, to nas ipak nije koštalo poraza.

