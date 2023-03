Zlatko Dalić uskoro će ući u antologiju i dostignuti legendarnog Ćiru Blaževića

Napadač Ante Budimir iz Osasune, vratar Ivo Grbić iz Atlética i vezist Kristijan Jakić iz Eintrachta, koji su sudjelovali u osvajanju katarske bronce, više nisu među reprezentativcima. Jakiću je utjeha što je barem na pretpozivu, dok će se Budimir ipak morati pomučiti kako bi se vratio među elitne trupe hrvatskog nogometa. U ovom trenutku na poziciji središnjega napadača trojica su igrača koja su postigla pogotke na Svjetskom prvenstvu, Kramarić, Livaja i Petković, a po novome i napadač Benfice Petar Musa.

Pet golova za Benficu

Taj je 25-godišnji Zagrepčanin već prošle godine jednom bio na Dalićevom popisu, ali tada je njegov debi za reprezentaciju spriječio koronavirus. Po čemu je danas Musa ponovno zanimljiv Daliću? Vjerojatno zbog činjenice da igra u vrlo jakom klubu, koji će vjerojatno ući u četvrtfinale Lige prvaka, i kako je Musa za Benficu postigao pet pogodaka ove sezone. Međutim, Musa, vjerojatno zbog jake konkurencije, odnosno nazočnosti Goncala Ramosa (tržišna vrijednost: 40 milijuna eura), ove sezone u portugalskom prvenstvu igra u prosjeku tek nešto više od 25 minuta po utakmici. U posljednjih deset nastupa igrao je tek 17 minuta u prosjeku. A za jednoga hrvatskoga reprezentativca – objektivno – to je premalo.

Očekivano je s popisa ispao vratar Ivo Grbić pa je uskočio kapetan Rijeke Nediljko Labrović. Šteta za Grbića, provjereno izvrsnoga vratara, ali teško je očekivati da bi status reprezentativca mogao zadržati nogometaš koji je u gotovo tri godine otkad je otišao iz Lokomotive branio u samo 35 natjecateljskih klupskih utakmica; 29 za Lille i 6 za Atlético. Sa statusom vječite rezerve teško je računati na status reprezentativca.

– Nemamo razloga puno mijenjati momčad koja je prije nekoliko mjeseci osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu pa su tako na popisu 23 igrača iz Katara. Priključili smo ponovno Luku Ivanušeca koji igra u jako dobroj formi u Dinamu, a Petra Musu već neko vrijeme želimo vidjeti u reprezentativnom okruženju – izjavio je izbornik Dalić za službenu stranicu HNS-a pa nastavio:

Želim pun Poljud

– Tijekom siječnja bilo je vidljivo da je fizički i psihički Svjetsko prvenstvo ostavilo traga na reprezentativce, no raduje me što se većina diže u formi i vjerujem da će do okupljanja svi biti u dobrom stanju. Iznimno nam je važno dobro krenuti u kvalifikacije, posebno jer startamo protiv dva vjerojatno najveća suparnika te možemo odmah napraviti važne korake prema Njemačkoj. U tom pogledu dobro je što igramo prvu utakmicu kod kuće i vjerujem da će Poljud biti popunjen do posljednjeg mjesta kako bi pozdravio brončane.

Hrvatska u kvalifikacije za Europsko prvenstvo kreće kao osmoplasirana reprezentacija s Fifine ljestvice.

– Prihvaćamo ulogu favorita u ovoj skupini; imamo najmoćniju momčad i ogromnu želju biti sudionikom tog Eura u Njemačkoj jer znamo kakvu bismo tamo imali potporu navijača, to prvenstvo svima nam je san. No imamo dovoljno iskustva da znamo kako kvalifikacije mogu biti trnovite i da je potrebna puna koncentracija i maksimalan pristup u svakoj utakmici te ćemo tako pripremati ekipu, uz poštovanje prema svakom suparniku – zaključio je Zlatko Dalić.

Izbornik će dvjema utakmicama u ožujku još jednom ući u antologiju hrvatskog nogometa. Naime, Zlatko Dalić do sada je vodio Hrvatsku u 70 utakmica te mu još dvije nedostaju da dostigne svoga trenerskog učitelja, najdugovječnijeg hrvatskog izbornika Miroslava Blaževića. Dalić je po stažu trenutačno šesti najdugovječniji izbornik u Europi. Više utakmica na klupi nacionalne momčadi imaju izbornici Luksemburga Luc Holtz 119, Andore Koldo Álvarez 106, Francuske Didier Deschamps 103, Švedske Jane Andersson 83 i Engleske Gareth Southgate 81.

Hrvatska je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo smještena u skupinu D s Walesom, Armenijom, Turskom i Letonijom, a dvije najbolje reprezentacije osigurat će izravan plasman na završni turnir koji će biti održan u ljeto 2024. godine u Njemačkoj. Vatreni otvaraju kvalifikacije 25. ožujka domaćom utakmicom protiv Walesa u Splitu, a tri dana kasnije gostuju u Bursi kod Turske. Nakon završnog turnira Lige nacija u lipnju, na kojemu ga čeka polufinale s Nizozemskom, Hrvatska će kvalifikacije nastaviti dvostrukim programima u rujnu (Letonije, Armenija), listopadu (Turska, Wales) i studenom (Letonija, Armenija).

Hrvatski reprezentativci okupit će se 20. ožujka u Splitu gdje će boraviti do 27. ožujka kada će otputovati u Bursu. Hrvatska je biti prvi gost Turske nakon katastrofalnoga potresa.