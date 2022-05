VIDEO Slavni Nijemac će robijati među štakorima, prljavštinom i niskom razinom higijene

Njemački teniski velikan Boris Becker (54) osuđen je na londonskom sudu na kaznu zatvora u trajanju od dvije i pol godine zbog prikrivanja stotina tisuća funti imovine nakon što je proglasio bankrot. Becker je ranije ovog mjeseca osuđen po četiri optužbe prema britanskom zakonu o insolventnosti, uključujući neotkrivanje, prikrivanje i uklanjanje značajne imovine nakon stečajnog suđenja. Šesterostruki Grand Slam pobjednik proglašen je krivim za prijenos novca bivšoj supruzi Barbari nakon bankrota 2017. godine.

"Primjetno je da niste pokazali kajanje ili prihvaćanje svoje krivnje", rekla mu je sutkinja Deborah Taylor kad ga je osudila na dvije godine i šest mjeseci zatvora na londonskom sudu Southwark Crown. "Nije bilo poniznosti."

Rekla je da će Becker odslužiti polovicu kazne iza rešetaka, a ostatak uvjetno.

Kaznu će služiti u zloglasnom Wandsworth zatvoru. Zatvor je to na vrhu liste incidenata u zatvorima u Velikoj Britaniji. Čuvari reda u prosjeku četiri puta dnevno upotrijenbe silu. Obračuni među zavorenicima su gotovo svakodnevni.

Kako navode organizacije za zaštitu ljudskih prava, zatvorenicima u tom zatvoru je strahovito dosadno, a samo dva sata dnevno provode na čistom zraku, zbog čega mnogi imaju velike psihičke probleme ili čak suicidalne misli.

Becker je trenutno u samnici, ali će u narednom periodu biti prebačen u ćeliju gde će imati cimere. Tamo ga čeka izuzetno nizak nivo higijene, potrgani toaleti, kreveti, a neki tvrde čak i - štakori...

Na suđenju su se čuli detalji o Beckerovoj karijeri i kako je bivši igrač svijeta, koji je tri puta osvojio Wimbledon, izgubio bogatstvo nakon umirovljenja. Boris je tvrdio da ne zna gdje se nalaze neki od njegovih trofeja, kako je uzeo zajam s visokim kamatama od jednog od najbogatijih britanskih poslovnih ljudi i pokušao izbjeći bankrot tvrdeći da ima diplomatsku zaštitu od strane Srednjoafričke Republike.

"Becker je bio selektivan u prijavljivanju svoje imovine. Kada mu je to odgovaralo, dao je potpunu informaciju, a kada nije, onda nije," rekla je tužiteljica Rebecca Chalkley koja je pozvala suca da izrekne zatvorsku kaznu.

Optužila je Beckera da je "lažnim bankrotom", prikrivanjem i prijenosom imovine, svojim vjerovnicima oduzeo više od 2 milijuna funti (2.51 milijuna dolara). Bivši teniski prvak bankrotirao je zbog duga privatnim bankarima Arbuthnot Latham & Co, a prema odredbama stečajnog naloga, bio je dužan dati potpunu objavu imovine.

Osuđen je jer nije prijavio imovinu u Njemačkoj, skrivajući bankovni zajam od 825.000 eura i dionice kanadske tehnološke tvrtke.

On je odbacio sve optužbe, rekavši da je surađivao u stečajnom postupku - čak je ponudio i svoj vjenčani prsten - i da se oslanjao na svoje savjetnike.

Foto: Lewis Whyld/PRESS ASSOCIATION Review of the Year File photo dated 31/01/08 of Justice Secretary Jack Straw in the newly-refurbished wing of Wandsworth Prison, in south west London, during a visit to the prison.

"Njegova reputacija, što je bitan dio njegova brenda, je uništena. Ovo je najveće javno poniženje", rekao je Beckerov odvjetnik Jonathan Laidlaw.

Inače, Becker je oslobođen optužbi na suđenju po 20 drugih točaka, uključujući optužbe da nije predao drugu imovinu, uključujući dva trofeja Wimbledona i zlatnu olimpijsku medalju.

Ranije je osuđen zbog utaje poreza u Njemačkoj 2002. godine, zbog čega je dobio uvjetnu kaznu zatvora.

