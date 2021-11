Zbog koronavirusa počeli utakmicu sa samo devet igrača pa primili sedam komada!

Susret 12. kola portugalskog nogometnog prvenstva između dva lisabonska kluba Belenensesa i Benfice pretvorio se u farsu te je prekinut u 49. minuti pri vodstvu Benfice od 7:0 jer je domaći sastav ostao sa samo šest igrača na terenu.

Zbog velikog broja igrača zaraženih koronavirusom Belenenses je na početku dvoboja imao samo devetoricu na terenu što je mnogo jača Benfica neumoljivo kaznila sa sedam pogodaka. Početkom nastavka broj igrača domaćeg sastava spustio se ispod minimalnih sedam potrebnih za nastavak igranja, pa je utakmica prekinuta.

Predsjednik kluba Rui Pedro Soares zaplakao je zbog cijele situacije i nije to krio, tješili su ga na tribinama.

Extraordinary night in the Portuguese top flight. Leaders Benfica playing against Belenenses, who can only field 9 players, including 2 goalkeepers outfield due to a COVID outbreak. Their chairman in tears as they go in 7-0 down at half-time. pic.twitter.com/IK2DK7G5WI