Zbog korona virusa otkazano Prvenstvo Europe u Zagrebu

Korona virus ne posustaje u svom širenju pa tako i u otkazivanju sportskih događaja pa su tako otkazana i dva tekvondaška prvenstva koja su ovog proljeća trebala održati u Hrvatskoj. Najprije klupsko Prvenstvo Europe u Poreču predviđeno za 3. do 7. travnja, a potom i puno značajnije natjecanje kao što je seniorsko Prvenstvo Europe koje se u Zagrebu trebalo održati od 7. do 10. svibnja.

Nije to odluka lokalnih organizatora nego Europskog te-kvon-do saveza (ETU) koji je otkazao sva natjecanja pod svojom ingerencijom do kraja svibnja. Iz Hrvatskog te-kvon-do saveza su promptno reagirali i, provjerivši dostupnost Arene Zagreb, ponudili termin između 18. i 21. lipnja. S obzirom da bi se to odvijalo tek nešto više od mjesec dana prije početka Olimpijskih igara, izbornik Toni Tomas imao bi dvojbu da li da u Zagrebu uopće nastupe naše olimpijke Matea Jelić i Kristina Tomić te olimpijac Toni Kanaet.

Sljedeća vijest koju u HTS-u čekaju jest što će biti sa olimpijskim kvalifikacijskim turnirom koji je iz Milana prebačen u Moskvu i koji bi se trebao održati 18. i 19. travnja. Jer, ovog časa neizvjesno je što će biti sa Rusijom i korona virusom ali i ako Rusija uvede mjeru zabrane ulaska građanima nekih kontaminiranih zemalja kao što je ovog časa Italija. U tom slučaju to natjecanje nikako ne bi bilo fer za sportaše iz takvih zemalja.

Inače, ovo je već treće međunarodno natjecanje najvišeg ranga koje je u Hrvatskoj otkazano. Jer, prvo kojem se to dogodilo bio je Europski džudaški kup za kadete. A džudaši su u brizi što će biti i sa lipanjskim Judo Festivalom u Poreču od 2.000 sudionika, ali i sa Grand Prix turnirom u Zagrebu koji je već otprije prebačen u rujan. No, s obzirom da je Međunarodni džudaški savez otkazao sva svoja natjecanja – pa tako i velike turnire koji se boduju za olimpijsku vizu – do kraja travnja, moglo bi se dogoditi da se zagrebački turnir održi ranije. I da kao takav bude čak i posljednji turnir koji se boduje za Olimpijske igre u Tokiju.

No, sve je to samo jedna od opcija u razvoju događaja s korona virusom kojeg nitko zasad ne može predvidjeti.