Završena sezona za prvu tenisačicu svijeta: Želim da svi znaju da neću nastupati

Prva tenisačica svijeta Australka Ashleigh Barty, koja je već zbog ozljede propustila Indian Wells i Billie Jean King kup, neće braniti naslov pobjednice na WTA završnici od 10. do 17. studenog u Guadalaraji u Meksiku jer je odlučila ranije prekinuti sezonu.

"Želim da svi znaju da neću sudjelovati ni na jednom turniru ove godine, pa ni na ženskom Mastersu u Meksiku", objavila je u subotu 25-godišnja Australka koja se nije natjecala od trećeg kola US Opena u rujnu.

Foto: Ben Queenborough/AELTC Pool Ashleigh Barty poses for a photo with The Venus Rosewater Dish on the balcony of The Park Plaza, the day after winning the Ladies' Singles Final during day thirteen of Wimbledon at The All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon. Picture date: Sunday July 11, 2021.

"Moram dati prednost svom tijelu i oporavku i moram se koncentrirati na predsezonu prije Australian Opena u siječnju. Uz stalnu nesigurnost vezanu za povratak u Queensland i karantene nisam spremna kompromitirati svoje pripreme za siječanj", rekla je Barty.

Ove je godine Ashleigh Barty osvojila pet naslova - u Miamiju, Melbourneu, Stuttgartu, Cincinnatiju i Wimbledonu.