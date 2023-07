'Žao mi je što nisam igrao protiv ludog Gorana i idola iz djetinjstva. S McEnroeom bi se posvađao'

Srpski teniski as Novak Đoković izborio je četvrtfinale Wimbledona pobjedom nad Hubertom Hurkaczem, a na press konferenciji govorio je kako se tenis promijenio te se prisjetio prijašnjih zvijezda 'bijelog sporta'. Priznao je da mu je žao što nije igrao protiv svog idola iz djetinjstva Petea Samprasa te sadašnjeg trenera Gorana Ivaniševića.

- Sampras mi je bio idol iz djetinjstva i žao mi je što s njim nisam imao priliku igrati protiv njega. On me inspirirao da uzmem reket u ruke i igram tenis. S Andreom Agassijem sam igrao jednu ekshibiciju upravo ovdje pred Wimbledon. Želio sam biti u toj nekoj eri s njima, s ludim Goranom. Svaka era ima nešto svoje. Rivalstvo Borga i McEnroea, pa igrati protiv Jimmyja Connorsa u New Yorku. Iako, zahvalan sam što sam dio ove ere s moja tri najveća rivala koja su dosta doprinijela uspjehu koji sam postigao - rekao je Đoković.

VEZANI ČLANCI:

- Svi smo mi razmišljali kakvi bismo bili u nekoj drugoj eri u usporedbi s tenisačima različitih generacija. Mnogi nekadašnji prvaci su i dalje u našem sportu poput McEnroea, Beckera, Lendla, bilo u ulozi trenera ili nekoj drugoj. S Beckerom sam ranije radio i dosta dobro ga poznajem. Bilo je zanimljivo čuti njegova razmišljanja o tome kako vidi današnji tenis u usporedbi s nekadašnjim. A s McEnroeom bih se vjerojatno svađao - otkrio je Nole.