Žalostan bih bio jako da ovome nisam nazočio

Prvoj hrvatskoj pobjedi u Svjetskom kupu izborenoj nakon sedam godina prisustvovao je i onaj koji je tu prethodnu pobjedu te 2013. i izborio. No Ivica Kostelić ovaj put je bio u ulozi trenera savjetnika hrvatske skijaške reprezentacije, a do trijmfa je stigao Filip Zubčić.

– Nakon Filipova četvrtog mjesta u Garmischu, gdje je odvezao dvije samouvjerene vožnje, prvi sam put pomislio da bi on vrlo brzo mogao pobijediti. Kada me fizioterapeut Pršo pitao zašto idem u Japan, na tako dalek put, rekao sam mu da moram biti nazočan kada Zubo prvi put pobijedi. A bio bih jako žalostan da tome trenutku nisam mogao biti prisutan. Jer, sve te dečke ja znam još otkako su bili djeca, klinci, pa sam s njima i povezan. Zapravo, ja sam bio njihov preteča, a oni su dio naše ostavštine.

A ovime će ostavština Kostelićevih imati dodatnu vrijednost.

– Sretan sam da postoji nešto vrijedno što je iza nas ostalo. Janičini i moji rezultati jesu vrijedni, no važno je i to što su ti rezultati napravili za one koji su došli iza nas. Tako je u svemu, ne samo u sportu.

Trenira kad drugi odmaraju

S obzirom na to da se utrka vozila po teškim uvjetima, je li Filipova pobjeda i posljedica svih onih treninga po vremenskim prilikama s kojih su se ostali sklanjali, a on bi, baš poput Kostelića, ostao trenirati?

– Mi smo oduvijek njegovali takav način treniranja. Djelomice je to bilo zbog toga što smo držali da treba trenirati uvijek, a djelomice iz praktične potrebe. Naime, kada smo na pripreme dolazili vrlo mladi, kada nismo imali sredstava, mi bismo nastojali iskoristiti skijašku kartu maksimalno. I kada žičara ne bi radila, mi bismo svejedno skijali, pa makar i na penjanje. Iz toga se razvio odnos prema treningu koji je kasnije preuzela cijela reprezentacija. Većina ovih momaka trenira u teškim uvjetima, a to da se dobro snalazimo u njima, to je već postala hrvatska prepoznatljivost.

Ivica drži da ova Zubčićeva pobjeda ima veliku specifičnu težinu:

Iza vodećeg samo 56 bodova

– Ovaj naš novi naraštaj skijaša i skijašica dobio je sada jednog pobjednika koji može biti lokomotiva za sve njih.

S obzirom na to da za vodećim Slovencem Kranjecom zaostaje samo 56 bodova, može li se Filip u preostala tri veleslaloma uključiti i u utrku za mali Kristalni globus?

– Da, to pitanje odmah se povlači. S obzirom na to da je Filipova forma u porastu, nekakva mogućnost i za to postoji, no ona nije velika i na to se ne bi trebalo usredotočiti.

Uoči utrke, Ivica je s Filipom analizirao stazu.

– Kao i uvijek, bili smo skupa na ogledu staze i Zubo je odvezao točno kako je trebalo. Zamislite, pobijedio je u utrci u kojoj je u prvom laufu imao jednu poveću pogrešku koja ga je stajala pola sekunde, a možda i više. No drugi vožnju odvezao je taktički izvrsno i tehnički besprijekorno. Gore je iskoristio to što je staza bila otvorena, odskijao se tu na tempo i tu je stekao prednost. Strminu je odvezao zrelo i usredotočeno, sve u tajmingu, a onda je na strmini dao gasa. Na mjestu gdje je pogriješio uzeo je malo više mjesta i zato je izgubio nešto vremena, no to je bila investicija za kasnije. Poznat kao dobar finišer, Filip u završnici nije oduzimao gas.

