Zagrebu prijeti situacija u kojoj nikad nije bio! 'Krivac' je u Našicama...

Utakmicama između Varaždina i PPD Zagreba te Poreča i Nexea nastavlja se Liga za prvaka Hrvatske. Liga, koja je prekinuta 2. travnja zbog loše situacije s koronavirusom u klubovima, bit će jedna od najneizvjesnijih do sada. Nexe iz Našica ozbiljno razmišlja da prekine niz od 28 uzastopnih naslova prvaka Hrvatske koje je osvojio PPD Zagreb.

Našičani svoj optimizam temelje na jako lošoj sezoni zagrebaša koji su u Ligi prvaka upisali sve poraze. Objektivno, “plinari” imaju možda i najslabiji roster u posljednjih tridesetak godina, a da stvar bude gora, morali su ove sezone četiri puta u izolaciju što znači da su se četiri puta morali vraćati u kakvu-takvu formu, igračku i fizičku. Promijenio je PPD Zagreb i dva trenera. Sezonu je počeo Igor Vori pa ga je na klupi zamijenio Vlado Šola, a trenutačno je na klupi Ivica Obrvan.

Šteta je što nema gledatelja

Našičani su doprvaci Hrvatske već 11 puta, od 2009. godine do danas. Lani je prvenstvo prekinuto i nije se proglasio prvak.

– Nije tajna da je vrijeme za trofeje, bilo u kupu ili prvenstvu. Mislim da imamo kvalitetu da se možemo ozbiljno uhvatiti sa zagrebašima u borbi za naslov. Kako nema doigravanja, ključne utakmice za prvaka igrat će se 29. svibnja u Našicama i 16. lipnja u Zagrebu. Velika je šteta što nema gledatelja ove sezone jer mislim da bi dvorane u Našicama i Zagrebu bile dupkom pune – rekao je Josip Ergović, predsjednik našičkog kluba.

Nisu Našičani prvi ozbiljni izazivači “plinarima”. Prvi koji su mogli do naslova bili su rukometaši Metković-Jamba. Stipe Gabrić Jambo nije štedio novca da okupi jednu sjajnu momčad u kojoj su bili Slavko Goluža, Nikša Kaleb, Davor Dominiković, Goran i Dragan Jerković, Mario Bjeliš, Ivica Obrvan, Valter Matošević, Pero Metličić, Mađar Zsigmond i Makedonac Markovski. Lino Červar, trener zagrebaša, imao je te godine ne baš jak igrački kadar – Lacković, Šprem, Zrnić, Kljaić, Ivandija, Špoljarić, Džomba i Lazarov. Bilo je to 2001. godine, a odlučujuća utakmica, koja se igrala pred 1500 gledatelja u prepunoj Kutiji šibica, prekinuta je u 59. minuti jer su gosti napustili parket, nezadovoljni odlukama sudačkog para Grahovac i Martinić. Metkovci su inače sedam puta zaredom bili doprvaci Hrvatske. No, za razliku od Našičana, klub s juga Dalmacije uspio je zagrebašima “oteti” dva kupa Hrvatske, 2001. i 2002. godine. To su jedina dva trofeja koja PPD Zagreb nije osvojio u samostalnoj Hrvatskoj.

Cijenimo Našičane, ali..

Nešto kasnije pojavio se kao izazivač za naslov i drugi zagrebački klub, Medveščak Agram. Nenad Volarević, dugogodišnji direktor zagrebaša, okupio je sjajnu momčad sredinom 2000. Za Medveščak su tada igrali Bilić, Sulić, Bičanić, Čupić, Buntić, Vukić, a branili su Kelentrić i Jerković. No sve što su “medvjedi” uspjeli napraviti jest da su bili jednom treći i jednom finalisti Hrvatskog kupa. Do pojave Nexea nešto su malo zagrebašima prijetili rukometaši Perutnine PIPO iz Čakovca, kluba koji je podržao Željko Kavran, u to vrijeme predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza.

– Sigurno je da su Našičani ozbiljni suparnici ove sezone. Uostalom, bili su to i proteklih desetak godina. Riječ je jednom jako dobro organiziranom klubu s dobrim i kvalitetnim igračkim kadrom. No daleko od toga da je u mojoj momčadi prisutan strah. Napravit ćemo sve kako bi Nexe i 12. put ostao iza nas. Još bih dodao da respektiramo i ostale klubove u Ligi za prvaka. U sportu su se događala brojna iznenađenja pa nije nemoguće da Nexe i nas iznenadi Poreč ili Dubrava. Jasno, kvaliteta je debelo na strani Nexea i nas što se tiče ostatka lige, ali u svaku utakmicu moramo ući jako, jako ozbiljno. Zato sam danas pripremio momčad kao da igramo protiv Nexea, a ne protiv Varaždina. U svakom slučaju, očekuje nas uzbudljivih mjesec dana rukometa – zaključio je Ivica Obrvan, trener PPD Zagreba.