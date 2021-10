Zagrebaši uoči utakmice koja odlučuje o prolazu: Bit će teško, ali alibija ne smije biti!

Hrvatski rukometni prvak PPD Zagreb u srijedu će od 18.45 sati u susretu 5. kola skupine A Lige prvaka gostovati kod norveškog Elveruma, momčadi protiv koje je osvojio svoj jedini dosadašnji bod u najjačem klupskm natjecanju ove sezone.

Elverum, pak, osim boda osvojenog u Zagrebu ima još tri, jednoga kojega je osvojio domaćim remijem s Vardarom te dva kojega je donio s gostovanja u mađarskom Szegedu.

- Igramo s klubom s kojim smo već jednom igrali ove sezone i protiv kojega smo prekinuli crni niz poraza u Ligi prvaka. Radi se o jako dobroj ekipi što se moglo vidjeti i na zadnjoj utakmici kada su uvjerljivo pobijedili Szeged na njegovom terenu. Čeka nas dosta težak zadatak, ali mi unatoč tomu vidimo svoju šansu za dobar rezultat - rekao je trener PPD Zagreba Ivica Obrvan te dodao:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 29.09.2021., Arena Zagreb, Zagreb - EHF Liga prvaka, skupina A, 03. kolo, RK PPD Zagreb - Elverum. Trener Zagreba Ivica Obrvan Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

- Uoči prve utakmice naglašavao sam njihovu brzinu kao najveću snagu, ali to se i nije baš moglo vidjeti u Areni Zagreb. Razlog tomu je i što im mi nismo dozvolili da se razmašu, odnosno taj što smo u situacijama šest na šest jako dobro reagirali i zaustavili njihovu tranziciju s kvalitetnim vraćanjem, postavljenjem i pripremom. Ipak, u utakmici sa Szegedom Norvežani su pokazali koliko zapravo mogu biti brzi i neugodni ako im se to dozvoli, a slično su pokazali i na gostovanju u Kielu. Ja se nadam i priželjkujem da mi možemo ponoviti izdanje iz Zagreba, odnosno da dobro odgovorimo na njihovu trku i brzinu. Također, u prvoj utakmici malo su nas iznenadili jako kvalitetnom igrom sedam na šest i to je dodatni segment na koji se moramo u srijedu fokusirati.

Srednji vanjski PPD Zagreba Sandro Obranović prvo se osvrnuo na dvoboj protiv Elveruma odigran u Zagrebu, a zatim i najavio susret u Norveškoj.

- Još uvijek mi je žao što oba boda iz prve utakmice nisu ostala kući. Mislim da smo ipak bili mi ti koji su zaslužili pobjedu za nijansu više, ali što je tu je. Gostovanje u Norveškoj biti će teško, ali alibija ne smije biti. Oni su nam glavni konkurent za prolazak skupine i mi se nadamo i vjerujemo da im možemo uzeti bod ili bodove na njihovom terenu. A da bismo to napravili morat ćemo zaustaviti njihovu trku kao što smo to učinili u prvom susretu. Vidjelo se i u Szegedu koliko su opasni kada se razmašu i zato mi moramo biti ti koji će se kvalitetno vraćati i na vrijeme postavljati kako im ne bismo dali priliku da nas poraze svojom ubojitom trkom.