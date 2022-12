Za njega su tražili 100 milijuna eura, a sada ga puštaju da ode na posudbu

Španjolski nogometni prvoligaš Atletico Madrid spreman je pustiti portugalskog veznjaka Joaoa Felixa (23) na posudbu do kraja sezone, ali bez otkupne klauzule, prenose španjolski mediji. Prema navodima medija madridski klub za Felixovu posudbu do kraja sezone traži devet milijuna eura i to bez mogućnosti kupnje.

Madridski klub je spreman i prodati 23-godišnjeg Portugalca, ali za iznos od 100 milijuna eura što je 26 milijuna manje od iznosa kojeg su Španjolci za njega platili 2019. Benfici.

U klubu su svjesni kako je vrlo malo klubova na svijetu spremno u zimskom prijelaznom roku platiti 100 milijuna eura za jednog igreača, zbog toga je Atletico otvorio vrata Felixu za odlazak na posudbu.

Prema pisanju AS, Felix je najbliži posudbi u Arsenal ili Manchester United.

Felix je bio član portugalske vrste koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu u Kataru izgubivši u četvrtfinalu od Maroka.