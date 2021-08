Za naš sport važna su jaka i stabilna invalidska kolica

Polako se približava početak Paraolimpijskih igara u Tokiju. Svečano otvaranje je 24. kolovoza, a hrvatsku zastavu nosit će Mikela Ristovski, zlatna iz Rija u skoku u dalj te brončana iz Londona 2012. godine. Hrvatske boje branit će 22 parasportašice i parasportaša u čak rekordnih osam sportova, od kojih prvi put nastupamo u paratekvondou, paraboćanju i paratriatlonu.

U boćanju će nas predstavljati Davor Komar. Iza ovog uspješnog boćara iz Pule brojni su naslovi državnog prvaka te niz uspješnih međunarodnih nastupa na europskim i svjetskim prvenstvima te Svjetskom kupu. Trenutačno se nalazi na 13. mjestu Svjetske boćarske liste pojedinačno u BC4 kategoriji.

Kakav je osjećaj biti prvi predstavnik svoje zemlje u jednom globalnom paraolimpijskom sportu?

– Neopisiv! Nema riječi kojima se to može opisati. Čini me sretnim i odvažnim. Biti prvi u nečemu uvijek je lijepo i dobro, pogotovo kada se radi o pozitivnim stvarima kao što je sport. Osjećaj je još i bolji kada se zna da je boćanje već punih 37 godina paraolimpijski sport, ali se do sada još uvijek nitko iz Hrvatske nije uspio plasirati – rekao je Komar.

Uz Mikelu Ristoski drugi ste Puležan na Igrama. Možemo li se nadati jednoj ili čak dvjema medaljama iz Pule ove godine u Tokiju?

– Iskreno, mislim da imamo realne šanse, ali kako god, u Tokio ne idemo na izlet, već na najveću sportsku stepenicu na koju se samo rijetki mogu popeti. Meni osobno najbitnije je da kada dođem u Tokio da znam da sam dao sve od sebe, a rezultat, siguran sam, neće izostati. Ja ću dati sve od sebe – rekao je Komar.

Sportom se u različitim intervalima bavi cijeli život, a boćanjem posljednjih 15 godina.

– Do sada u svojoj boćarskoj karijeri imam ukupno osvojene 64 medalje (39 zlata, 16 srebra i 9 bronci, op. a.). Između ostalih sportskih rezultata i postignuća, uz osvojena zlata pojedinačno i u paru sa sportskom kolegicom Melisom Osmanović iz Pule na dvama europskim kupovima, prekretnica kojom sam osigurao svoj pojedinačni plasman u Tokio bilo je sudjelovanje na Otvorenom svjetskom prvenstvu u Portugalu 2018. godine kada sam osvojio zlato, kao i prošlogodišnje osvajanje bronce u Hong Kongu, također na Otvorenom svjetskom prvenstvu – zaključio je Komar koji je dodao da su za paraboćanje važne vrsta i kvaliteta boća te dobra, jaka i stabilna invalidska kolica s vrhunskim gumama.