Youtuber iz Brazila: Godinama ne propuštam utakmice Hrvatske. Moj san je vidjeti Modrića

Tisuće hrvatskih navijača iz zapadne Europe izvršit će desant na Rotterdam sljedećeg tjedna, kada će naša nogometna reprezentacija nastupiti u svojoj utakmici godine, 14. lipnja protiv Nizozemske u Ligi nacija.

Međutim, zbog Hrvatske do Rotterdama će jedan strastveni navijač potegnuti s drugog kraja svijeta, iz Brasilije, i to ne Hrvat, nego rođeni – Brazilac. Brazilac koji, prema vlastitom priznanju, više voli naše vatrene nego reprezentaciju zemlje u kojoj je rođen.

– Da, ja sam Brazilac i zaljubljen sam u Hrvatsku od svoje pete godine! – kaže nam simpatični Francisco Rafael i nastavlja svoju priču:

Nisam oženjen

– Ja sam psiholog i youtuber u Brazilu. Na svome kanalu govorim o psihologiji i ljudi koji me prate znaju da volim Hrvatsku. Moj kanal ima više od 200.000 pretplatnika! Nisam oženjen, imam trideset godina.

Kako je uopće došlo do takvoga Rafaelova zanimanja za Hrvatsku?

– Zaljubio sam se u Hrvatsku kada sam prvi put vidio zastavu te zemlje, 1998. godine! Zaljubio sam se u zastavu i postao radoznao te sam od tog dana istraživao sve o vašoj zemlji. U enciklopedijama i u novinama – kaže Rafael, koji o Hrvatskoj govori s neskrivenim, gotovo dječačkim oduševljenjem.

Kao da je rođen usred Hrvatske, što cijelu ovu priču čini još nevjerojatnijom.

– Nikada nisam propustio pogledati nijednu utakmicu Hrvatske svih ovih godina! Jednostavno, Hrvatska je moj život! Teško je to objasniti, ali i ovdje me ljudi znaju kao Brazilca koji voli Hrvatsku! Moja obitelj dugo nije razumjela moju strast, ali sada razumije. Moja mlađa sestra Giovanna sada također voli Hrvatsku i navijala je sa mnom, na težak dan za sve nas, za Hrvatsku u utakmici s Brazilom na Svjetskom prvenstvu u Kataru – nastavlja Rafael, koji nikada uživo nije gledao utakmicu hrvatske reprezentacije.

– Samo na TV-u! U vrijeme Svjetskog prvenstva u Brazilu nisam imao novca za odlazak u savezne države, a Hrvatska, nažalost, na tom prvenstvu nije došla u moju Brasiliju! (Hrvatska je 2014. godine u Brazilu nastupila u Sao Paulu, Manausu i Recifeu, nap. a.) – ističe Brazilac.

Nezaboravan dan

Kada smo mu spomenuli Ligu nacija i završni turnir u Nizozemskoj, nastavio je govoriti gotovo na rubu suza.

– Dolazim u Rotterdam! Bit će to prvi put u životu da ću vidjeti hrvatsku reprezentaciju na stadionu! Bit će to zasigurno nezaboravan dan! Baš kao i 19. lipnja, kada ću kročiti na hrvatsko tlo. Dao Bog da vidim Modrića na djelu, jako sam sretan zbog toga. Ovu priliku nisam smio propustiti!

Francisco Rafael nakon Rotterdama posjetit će Hrvatsku, što ga čini još sretnijim.

– Nikada nisam bio u Hrvatskoj. Sada napokon imam financijske mogućnosti za to. Jako sam uzbuđen, to je za mene san, najveći san mog života uskoro će se ostvariti! Dolazim 19. lipnja u Zagreb, ondje ću ostati tri dana, a potom ću obilaziti Hrvatsku: Plitvička jezera, Nacionalni park Krka, Zadar, Split, Hvar, Dubrovnik, Pulu, Poreč, Rovinj! U Hrvatskoj ću ostati do 6. srpnja – zaključio je Francisco Rafael.