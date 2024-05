Xavi se oprostio od Barce: 'Želio sam nastaviti. Napravili smo puno, ali to se ne cijeni'

Barcelona je sezonu u La Ligi okončala pobjedom 2:1 nad Sevillom. Robert Lewandowski je u 15. minuti zabio za vodstvo, a 16 minuta kasnije izjednačio je Youssef En Nesyri. Fermin Lopez je postavio konačan rezultat u 31. minuti. Time se od kluba oprostio Xavi Hernandez. U katalonski klub se kao trener vratio 2021. uz veliku podršku, a svome je klubu u sezoni 2022/23. donio titulu prvaka Španjolske.

"Osjećam li se slobodno sad? Ne, želio sam nastaviti. Klub je donio odluku i to moramo poštovati", rekao je Xavi čiji je odnos s Barcelonom u završnici sezone bio poprilično turbulentan. Od miljenika koji odražava sve vrijednosti kluba, prešao put preko iznenadne najave odlaska, do ostanka na veliku radost Joana Laporte, do otuđenika kojeg čelništvo više ne želi u redovima svoje momčadi.

"Mislim da posao koji smo napravili u ovoj teškoj situaciji nije cijenjen. Imam osjećaj da smo napravili sav ovaj posao tijekom potresa. Nikad nismo imali mira. Tražio sam mir, ali ga nikad nismo dobili", rekao je Xavi prilikom svog oproštaja od Barcelone i poželio sreću svome nasljedniku, koji će vjerojatno biti Nijemac Hansi Flick.

Premda je Laporta prilikom najave Xavijevog ostanka pustio suzu, govorio koliko mu je drago što ostaje i čak štipao Hernandeza za obraze, situacija se okrenula naknadnim istupima trenera u javnosti. Xavi nije bio blagonaklon trenutačnom načinu funkcioniranja kluba i kritično se osvrtao na politike, kao i njihov utjecaj na rezultate.

"Prije bi trener Barce došao predsjedniku i rekao: 'Želim ovog igrača i ovog i još onog'. Toga više nema. No, mi moramo pojačati momčad jer su suprotnom će nam biti jako teško boriti se protiv Reala i u Europi. Ako ne bude određenih promjena nemoguće je napredovati. Pokušat ćemo se nositi s Realom, ali navijači Barcelone moraju razumjeti da je situacija teška, posebice u ekonomskom smislu", rekao je Xavi prije nekoliko tjedana.

