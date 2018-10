Wozniacki prejaka za Martić u drugom kolu

Hrvatska tenisačica Petra Martić nije se uspjela plasirati u 3. kolo WTA turnira u Pekingu, nju je u susretu 2. kola svladala druga nositeljica Dankinja Caroline Wozniacki sa 7:5, 6:3 nakon sat i 47 minuta igre.

Martić je pružila veliki otpor Wozniacki, poglavito u prvom setu koji je trajao sat i 12 minuta, a u kojemu je u dva navrata imala i "break" prednosti, no na kraju je popustila prilikom svog drugog servisa za ostanak u setu.

Martić je oduzimala servis Wozniacki u prvoj i trećoj igri susreta, no niti jednom nije uspijevala zadržati "break" prednost ponajviše zbog lošeg serviranja. U svoja prva dva servis-gema napravila je čak četiri dvostruke servis pogreške. Iako je Martić i u nastavku prvog seta odlično reternirala druge servise Wozniacki, više nije uspijevala doći do "breaka" dok je u dva navrata uspijevala spasiti gem na vlastiti servis iako je Wozniacki stizala do 0-40. Nažalost, kod prednosti Wozniacki od 6:5 Martić je napravila previše neprisiljenih pogrešaka pa je Dankinja osvojila prvi set bez da je morala igrati "tie-break".

>> Pogledajte i žestoku svađu tenisačica koju je morala smirivati sutkinja

[video: 27037 / ]

Martić je i drugi set započela oduzimanjem servisa Wozniacki, a tu je prednost uspijevala držati do vodstva od 3:1. No, uslijedio je veliki pad u igri 27-godišnje Dućanke pa je Dankinja osvojila posljednjih pet gemova zaredom za preokret u drugom setu i pobjedu.

Kasnije u srijedu svoj susret 3. kola u Pekingu igrat će i Donna Vekić protiv Latvijke Anastasije Sevastove.