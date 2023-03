Vukovar 1991 u derbiju Prve nogometne lige pobijedio Rudeš

Na stadionu u vukovarskoj četvrti Borovo naselje danas je odigrana derbi utakmica 20. kola SuperSport Prve nogometne lige u kojoj je domaći HNK Vukovar 1991 rezultatom 2:0 pobijedila vodeći NK Rudeš. Bila je ovo tvrda utakmica u kojoj su Vukovarci zasluženo slavili. Vukovarci su u prvom poluvremenu bili osjetno kvalitetniji suparnik koji je diktirao tempo. Gosti su, očekivano radi bodovne prednosti, se povukli i čekali svoju priliku iz kontri.

Tako je bilo sve do pogotka Vanje Pelka u 36 minuti. Treba napomenuti i kako je pogotku prethodila neobična situacija u kojoj se jedan od igrača Rudeša na nekih 35 metara od svoga gola sudario sa glavnim sucem poslije čega je završio na travi. Iz te akcije Vukovarci su postigli vodeći gol. U drugi dio utakmice gosti ulaze riješeni da izjednače ali bez uspjeha. Imali su jednu izglednu priliku ali je vratar Kolić odlično reagirao. Sve ostalo je momčad Vukovara držala pod kontrolom i to sve do 82. minute i prelijepog gola Robina iz slobodnog udarca poslije kojega je sve bilo gotovo. Do kraja utakmice domaći su znalački privodili utakmicu kraju.

I poslije ove utakmice NK Rudeš je prvi na tablici ali sada sa 6 bodova više od drugoplasiranog HNK Vukovara 1991. dok jedan bod manje ima HNK Cibalia. NK Rudeš i dalje ima opipljivu prednost ali je do kraja prvenstva još 13 kola, odnosno 39 bodova, tako da je utrka za prvo mjesto daleko od gotove priče.

-Utakmica je opravdala epitet derbija. Normalno da su bile tenzije, to je dio folklora. Za obje ekipe utakmica je bila, ali bitnija za Rudeš obzirom da mi nismo poslali zahtjev za licencu i ne možemo se plasirati u viši rang. Mislim da smo potpuno zasluženo dobili utakmicu. Moram čestitati jednima i drugima na prikazanoj igri. Limitirali smo Rudeša za minimalan broj prigoda, situacija, zabili dva gola, imali dosta prigoda za treći. U drugom poluvremenu smo posjed svjesno prepustili gostima čekajući prigodu iz kontre i dogodio se taj slobodan udarac - rekao je poslije utakmice trener Vukovara 1991 Miroslav Bojko.

-Koliko pratim našu ligu mi smo dvije ekipe koje smo najbolje u ligi. Imali smo malo nesreće kod prvog gola kod sudara suca i igrača i dogodi se taj gol. Pokušali smo izmjenom sustava i igrača nešto napraviti i onda se dogodi onaj majstorski gol iz slobodnog udarca. Imali smo problema s kadrom i povredama tako da ne mogu predbaciti svojim igračima ništa - rekao je trener Rudeša Davor Mladina.