Vraća nam se Liga prvaka: Ostala su trojica Hrvata, kladionice kao favorite vide dva kluba

Put do finala u Londonu počinje danas. Nakon dva mjeseca stanke, 69. sezona najjačega europskog klupskog nogometnog natjecanja, Lige prvaka, nastavlja se početkom nokaut-faze koja će kulminirati 1. lipnja finalnom utakmicom, čiji je domaćin kultni engleski stadion Wembley. U osmini finala nastupit će klubovi iz osam različitih država, a najviše predstavnika ima Španjolska (4).

Bayern i PSG imaju motiv

Danas prvim dvjema utakmicama osmine finala nokaut-fazu otvaraju i dva najveća favorita na kladionicama, branitelj naslova Manchester City, koji gostuje kod danskog Kopenhagena, te najuspješnija momčad u povijesti Lige prvaka, Real Madrid, koja gostuje kod njemačkog Leipziga. To su ujedno i jedina dva kluba koja od preostalih 16 u svojim redovima imaju hrvatske predstavnike, Joška Gvardiola i Matea Kovačića u Manchester Cityju te Luku Modrića u Real Madridu. Ujedno su City i Real jedine dvije momčadi koje su ove sezone u grupnoj fazi osvojile maksimalan broj bodova.

Prema kladionicama, prvo mjesto na popisu favorita drži City, koji je prošle sezone konačno sa svojih leđa maknuo taj pritisak neuspjeha u europskim natjecanjima prvim osvojenim naslovom Lige prvaka u klupskoj povijesti. Na papiru momčad Pepa Guardiole vrijedi najviše na svijetu (1,26 milijardi eura), a u proteklim su sezonama pokazali da svoje najbolje izvedbe prikazuju upravo na proljeće, u drugom dijelu sezone. S oporavljenim glavnim zvijezdama Erlingom Haalandom i Kevinom de Bruyneom u glavnim ulogama, nije lako kladiti se protiv ‘građana’.

Nije lako kladiti se ni protiv Real Madrida, koji je rijetko kad na papiru imao status prvog favorita, no jako je često to stanje na papiru demantirao svojim nevjerojatnim mentalitetom pobjednika specifično vezanim za ovo natjecanje. Uz Judea Bellinghama kao savršenu prinovu, Real izgleda čak i bolje nego protekle sezone te ciljaju na 15. europski naslov u klupskoj povijesti. Ako bi došli do tog ostvarenja, četiri igrača kraljevskoga kluba, Luka Modrić, Daniel Carvajal, Nacho Fernandez i Toni Kroos, ​došli bi do svoje šeste europske krune te se izjednačili na vrhu vječne ljestvice po broju osvojenih naslova s Franciscom ‘Pacom’ Gentom, koji je svih svojih šest naslova osvojio upravo kao igrač Reala.

Sljedeća dva ovosezonska favorita po trenutnim projekcijama, Bayern München i PSG, svoje prve utakmice osmine finala igraju u srijedu; Bayern gostuje kod Lazija, dok će PSG ugostiti Real Sociedad. Bayern zaostaje u Bundesligi za šokantnim liderom Leverkusenom te Ligu prvaka vide kao sve veći prioritet za slučaj da domaći trofej izostane, dok PSG ima veliki motiv konačno osvojiti europski trofej u vjerojatno posljednjoj sezoni Kyliana Mbappea u klubu.

Inter još bolji nego lani

Uz spomenuta četiri giganta, pregršt je tu favorita iz sjene. A većina će se takvih idućeg tjedna obračunati u španjolsko-talijanskim teškaškim okršajima; Interu stiže madridski Atletico, a Napoliju Barcelona. Od tih se momčadi ove sezone po formi najviše ističe Inter, koji je, nemojmo zaboraviti, prošlosezonski finalist Lige prvaka, a još uz to ove sezone igra mnogo bolje nego prošle, sa samo dva poraza u 32 utakmice ove sezone.