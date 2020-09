Vori i Ašanin uoči Kiela: Krcati su zvijezdama, a treba nam jedna velika pobjeda

U četvrtak hrvatski rukometni prvak PPD Zagreb započinje novu sezonu Lige prvaka, a prvi protivnik je njemački prvak THW Kiel. Dan uoči susreta, na prigodnoj konferenciji za medije koja je zbog pridržavanja epidemioloških mjera održana ispred sportske dvorane Trešnjevka, dvoboj Zagreba i Kiela najavili su reprezentativni vratar Matej Ašanin i trener Igor Vori.

Za Kilel nastupa kapetan hrvatske reprezentacije Domagoj Duvnjak, ali i veliki broj zvijezda poput Sagosena, Landina, Zarabeca, Reinkinda...

"Od prvog dana priprema, što je bilo 27. srpnja, svi smo željno iščekivali dan kada će nam opet doći Liga prvaka. Iza nas su naporne pripreme, ali najbitnije je da smo puni volje, želje i motiva za dokazivanjem na najvišoj mogućoj razini. U goste nam dolazi aktualni osvajač Bundeslige, ekipa koja će nastupiti na F4 turniru Lige prvaka, momčad izuzetnih pojedinaca koja je od ljeta još dodatno pojačana Sagosenom. Ukratko, izraziti favorit ne samo u našoj utakmici nego u natjecanju općenito. Na svakoj poziciji imaju reprezentativca neke zemlje, igraju brzi i agresivni rukomet i smatram da je to trener Filip Jicha odllično posložio i uigrao. Mi se, s druge strane, nećemo unaprijed predati niti sutra ni prije bilo koje utakmice koja nam dolazi. Što se tiče sastava za sutrašnju utakmicu tu se nalazimo u problemu jer imamo dosta ozlijeđenih igrača. Iskreno se nadam da će se neki do sutra zakrpati i pojaviti u momčadi. Mi smo malo potonuli nakon svega što nam se dogodilo u Zadru, ali skupili smo glave i spremni smo sutra odraditi tu utakmicu najbolje što možemo", kazao je trener Igor Vori.

Za utakmicu s velikim favoritom spreman je i vratar Matej Ašanin.

"U goste nam dolazi jedna od najboljih ekipa u Europi, što samo po sebi predstavlja užitak za igranje. Na nama je da svih 60 minuta budemo ozbiljni i koncentrirani jer to je jedini način da pariramo takvom protivniku. Oni svakako imaju ulogu favorita, ali mi se nećemo unaprijed predati. Ja znam da ovoj ekipi treba jedna pobjeda protiv velike momčadi i takva nam se prilika nudi već sutra. To bi nam bio veliki impuls da krenemo jednim pozitivnim putem. Naporno radimo, slušamo trenera i znam i vjerujem da će se sav znoj isplatiti i da će doći na naplatu sve što smo dobro odradili od početka priprema. Nadam se da će se to dogoditi već sutra protiv Kiela", kazao je vratar PPD Zagreba Matej Ašanin.

Utakmica započinje u 18.45 sati.