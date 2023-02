Vidić se za Srbijanski savez bori s čovjekom kojeg je branio na sudu, pomilovao ga predsjednik

Legendarni srpski nogometaš Nemanja Vidić će se za mjesto predsjednika Srbijanskog nogometnog saveza boriti s Draganom Džajićem (76), nekadašnjim reprezentativcem Jugoslavije i dugogodišnjim članom Crvene zvezde, u kojoj je danas počasni predsjednik. Po završetku karijere u 33. godini, odlučio je ostati u nogometu pa u klubu prvo obnašao funkciju tehničkog direktora.

Džajić 1998. postaje predsjednik Crvene zvezde, ali 2004. godine odstupa s mjesta zbog zdravstvenih problema. Zbog optužbi za korupciju, 2011. počinje suđenje u kojem ga se tereti za prevaru prilikom prodaje igrača, prvenstveno svojeg današnjeg protukandidata Nemanje Vidića, koji je stao u njegovu obranu. Protiv obojice su optužnice odbačene.

Prije toga je, pak, uhićen zbog nezakonite pronevjere 6,2 milijuna eura od transfera Gorana Drulića u Real Zaragozu. Zanimljivo je da ga je u studenom 2012. tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlučio pomilovati, čime su okončani svi sudski postupci protiv Džajića.

76 yearold Dragan Dzajic has officially been nominated as a candidate & will oppose Nemanja Vidic in the race to be the new FSS president.



Here he is in 2008 being arrested for illegally embezzling €6.2 million from the transfer of Goran Drulic to Real Zaragoza. pic.twitter.com/eAJRiSDu2l