VIDEO Uznemirujuće: Mladi NBA košarkaš slomio nogu na utakmici

Washington Wizards na svom parketu sa 118:114 bili su bolji od Golden State Warriorsa, a Russell Westbrook upisao je još jedan triple-double. Najbolji strijelac Wizardsa bio je Bradley Beal s 129 koševa, a Westbrook je ubacio 14 koševa, 20 skokova i deset asistencija.

Kod Warriorsa Stephen Curry, koji je promašio prvih sedam pokušaja za tricu i u prvom poluvremenu ubacio samo četiri koša, utakmicu je završio s 18 poena.

Wizards rookie Deni Avdija suffers a lower leg injury coming down from a rebound Prayers up 🙏 pic.twitter.com/Vwo82znEuM

Ipak, pobjeda nije jedina vijest u ovome susretu. Nažalost, mladi igrač Washingtona Deni Avdija slomio je nogu. Izraelski reprezentativac srpskog podrijetla prilikom jednog duela i doskoka nezgodno je pao i pukao mu je zglob noge.

Suigrači su odmah dotrčali pomoći mladom košarkašu.

Sigurno je da će ga čekati dug oporavak.

Deni Avdija has been taken out of the game after injuring his right leg pic.twitter.com/dhWTIBjql7