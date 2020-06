VIDEO Uznemirujuća snimka! Stravična ozljeda, Arsenalov vratar vrištao od bola

Brighton je preokretom došao do domaće pobjede 2-1 nad Arsenalom te stigao do važnih bodova u borbi za opstanak. Arsenal je do vodećeg pogotka stigao u 68. minuti, kad je Pepe odličnim udarcem s desne strane kaznenog prostora pogodio suprotni gornji kut i svladao domaćeg vratara Ryana. No, uslijedio je preokret u kojem su domaći došli do sva tri boda i treće pobjede u posljednjih pet dvoboja s 'topnicima'.

U 75. minuti je Dunk ugurao loptu u mrežu gostujuće momčadi za izjednačenje, da bi u petoj minuti sučevog dodatka Maupay pogodio za 2-1, nakon zakašnjelog istrčavanja zamjenskog vratara Argentinca Emiliana Martineza.

Brighton and Hove Albion v Arsenal - Premier League - AMEX Stadium Bernd Leno is stretchered off during the Premier League match at the AMEX Stadium, Brighton and remonstrates with Neil Maupay who he collided with to cause the injury

Premier League - Brighton & Hove Albion v Arsenal Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Arsenal - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - June 20, 2020 Arsenal's Bernd Leno sustains an injury in action with Brighton & Hove Albion's Neal Maupay

Upravo je strijelac pobjedničkog pogotka sudjelovao u sudaru s prvim gostujućim vratarom, Nijemcom Berndom Lenom, koji je u 40. minuti na nosilima iznesen s terena. Nakon sudara Leno je ostao ležati na travnjaku gdje se previjao od bolova uz glasne krikove.

Video sudara pogledajte ovdje.