VIDEO "Rusi i Srbi, braća zauvijek!" Navijači Zenita podsjetili na bombardiranje Beograda

Navijači Zenita iz Sankt Peterburga godinama pokazuju privrženost srpskom narodu pa se nisu propustili oglasiti povodom godišnjice NATO napada na Srbiju i Crnu Goru 1999., koja se dogodila 24. ožujka.

Simpatizeri ruskog kluba prije nekoliko dana pozdravili su navijače Crvene zvezde i nazvali ih braćom iz razloga što su podsjetili na sve ratove koje su vodili Sjedinjene Američke Države i NATO diljem svijeta. Tad su poručili "Give Peace A Chance" (hrv. Dajte šansu miru).

U toj su konstataciji malo polupali lončiće i propustili činjenicu da nijedan od spomenutih ratova nije bio na suverenu i demokratsku zemlju, već su sve ili bile podijeljene unutarnjim sukobima ili s totalitarnom vladom sklonom zločinima protiv čovječanstva. Propustili su i da je diljem svijeta organiziran cijeli niz prosvjeda protiv nekih od tih ratova. Primjerice, tijekom invazije na Irak, deseci milijuna su prosvjedovali u cijelom svijetu. To im je manje bitno u ovoj "bratskoj priči" jer idealno koristi kao argument za opravdavanje najkrvavijeg sukoba na području Europe u 21. stoljeću.

U najnovijem dokazu privrženosti Srbima, navijači Zenita snimili su spot podrške s naslovom "Srbi i Rusi, braća zauvijek" te ga objavili YouTubeu. Tim povodom su se i oglasili:

- Uvijek pokušavamo na jedan, ili drugi način, spomenuti događaje važne za Srbiju. Tog 24. ožujka 1999., početak bombardiranja Beograda, koji se dogodio prije 23 godine, zaokružen je u našem kalendaru. Ali, ova promocija sad znači još više. Uz podršku Srbima, to je iskaz naše zahvalnosti za neprocjenjivu podršku Rusiji i ruskom narodu u posljednje vreme. Rusi i Srbi, braća zauvijek!

U videosnimci se vidi poruka "Znamo da oni neće dati miru priliku" (eng. We Know That They Won't Give The Peace A Chance) što je ponovno minoriziranje ruske invazije i činjenice da se rat odvija na teritoriju Ukrajine te da je ključ mira ipak prvenstveno u rukama predsjednika Vladimira Putina. Ali, smisao ove podrške ionako je nešto dublji u ovim trenucima od običnog prijateljstva dviju navijačkih skupina...