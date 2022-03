Navijači Zenita stali uz Delije i transparent o ratu u Jugoslaviji: Evo što su poručili

Najvatreniji navijači ruskog Zenita, čiji je igrač i Dejan Lovren, poslali su poruku navijačima Crvene zvezde. Naime, podigli su veliki transparent na kojemu su napisali na ćirilici: "Braćo, oni su licemjeri koji nikada neće priznati pravdu!", a onda je uslijedila i poruka na engleskom:

"Mi znamo da oni nikada neće dati šansu miru".

Pored transparenta bila je istaknuta i trobojnica na kojoj je pisalo: "Srbi i Rusi, braća zauvijek".

Podsjetimo, Delije su na poluvremenu utakmice sa Rangersom na sjevernoj tribini Marakane podigli transparent na kojem su bila ispisana imena raznih država u kojima su se vodili ratovi. Kako pišu srpski mediji, to su svi ratovi u zemljama nad kojima su zapadne sile izvršile agresiju od 1950. godine, a uz to su napisali poruku: "Dajte šansu miru".

Crvena Zvezda fans in the stands

Zanimljivo, drugi ratovi, u kojima su i sami sudjelovali kao agresori, nisu se našli na transparentu.

Rangers je u Beogradu protiv Crvene zvezde uspio obraniti veliku 3-0 prednost iz prve utakmice iako je domaći sastav rano poveo golom Ivanića u 10. minuti. No, odviše ofenzivnu igru srpskog prvaka škotski je prvak kaznio u 56. minuti kada je udarac Kenta sa 15-ak metara pogodio blok Dragovića i prevario Borjana za 1-1. Domaći je sastav ipak uspio ostvariti pobjedu na oproštaju od Europe ove sezone, a strijelac iz kaznenog udarca u trećoj minuti sudačke nadoknade bio je Ben.