VIDEO Ronaldo uvrijedio Saudijce, traže njegovu deportaciju: 'To što je napravio je zločin'

Cristiano Ronaldo šokirao je Saudijsku Arabiju svojim ponašanjem tijekom utakmice. Ronaldo nije uspio donijeti pobjedu Al Nassru koji je u Rijadu poražen od Al Hilala s 2:0.

A kada je izlazio s terena navijači su skandirali "Messi, Messi" na što se Ronaldo uvatio za genitalije. Zbog toga dio javnosti traži njegovu deportaciju.

Odvjetnica Nouf bint Ahmed poručila je da će Državnom tužiteljstvu podnijeti kaznenu prijavu.

- Ne pratim sport. Čak i ako su gledatelji isprovocirali Ronalda, on nije dobro reagirao. Njegovo ponašanje je zločin. Podnijet ćemo prijavu tužiteljstvu - rekla je odvjetnica, dok je doktor međunarodnog prava Nouf Bint Ahmed poručio:

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮



📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ