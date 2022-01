VIDEO Real izbacio Barcu nakon produžetaka, presudio igrač koji je zamijenio Modrića

Nogometaši Real Madrida plasirali su se u finale španjolskog Superkupa nakon što su u Rijadu u produžetku slavili protiv Barcelone 3:2 (2:2, 1:1).

Kraljevsku klub je do finala na odveo pogodak Urugvajca Fedea Valverdea u 98. minuti, a vrlo kvalitetan i dinamičan El Clasico prvi puta se igrao u Saudijskoj Arabiji.

Real je došao do vodstva u 26. minuti kada je Modrić započeo akciju i dodao Benzemi, koji u šansu gura Vinciusa, a Brazilac šalje loptu pored Ter Stegena.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS Soccer Football - Spanish Super Cup - Semi Final - Real Madrid v FC Barcelona - King Fahd International Stadium, Riyadh, Saudia Arabia - January 12, 2022 Real Madrid's Karim Benzema celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Albert Gea Photo: ALBERT GEA/REUTERS

U 41. minuti Barcelona je izjednačila nakon ubacivanja Dembelea i loše reakcije Militaoa, koji je loptom napucao Luuka De Jonga. Belgijanac je sretno reagirao i lopta od vratnice ulazi u mrežu.

Dominacija Reala u drugom dijelu navijestio je Benzema vratnicom u 70. minuti, da bi u 72. minuti konačno iz drugog pokušaja pronašao put ka mreži Katalonaca nakon dodavanje Carvajala. No, Barcelona je opet izjednačila preko Ansu Fatija u 84. minuti na dodavanje Albe i tako izborila produžetak.

U 98. minuti Real i po treći puta vodi, a lijepu i preciznu akciju nekoliko igrača Reala okončao je Valverde. Njegov pogodak pogledajte OVDJE.

Luka Modrić je igrao do 82. minute.

U drugom polufinalu u četvrtak igraju Atletico Madrid i Athletic Bilbao.