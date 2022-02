VIDEO Pojavile su se nove snimke žestokog sukoba Bad Blue Boysa i policije u Sevilli

Najradikalniji navijači Dinama na utakmici sa Sevillom sukobili su se s policijom i šokirali domaće koji su pratili što se događa na tribini. Letjele su sjedalice prema policiji, bilo je i bliskog kontakta, a sve zbog jedanaesterca...

Kad je Ivan Rakitić zabio s bijele točke u 13. minuti, krenuli su problemi na dijelu stadiona gdje se nalazilo oko tisuću Bad Blue Boysa.

Nove snimke pokazuju intenzitet tog sukoba, koji je trajao desetak minuta. Srećom, nije se dogodilo ništa ozbiljnije, policija je smirila uzavrele strasti. Očito je bila dobra odluka angažirati ih 350, kao i toliko zaštitara. Ništa domaćin nije htio prepustiti slučaju, ipak će organizirati finale Europske lige u svibnju.

Također, upozorenje su im bili manji incidenti noć prije utakmice, ali i tijekom dana kad se ona odigravala.

