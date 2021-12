VIDEO Plazibat najavio borbu za titulu i nokaut pa prozvao i drugog borca: 'Želim ga sje**ti'

Najbolji hrvatski kick boksač Antonio Plazibat u svom posljednjem meču nokauautirao je Benjamina Adegbuyija i posljedično postao prvi izazivač za naslov u teškoj kategoriji Gloryja.

Sljedeći na redu vjerojatno je okršaj za pojas protiv aktualnog prvaka Rica Verhoevena, ali čini se kako bi Solinjanin rado obavio jedan "poslić“ prije borbe za titulu.

Foto: Glory

- Spreman sam za njega i već treniram kao da se borim protiv njega. Znam da on ne misli tako. Nakon posljednje priredbe već sam za dva dana bio ponovno u teretani. Počeo sam trenirati za borbu protiv Rica, želim ga skinuti s trona - rekao je Plazibat, između ostaloga, u intervjuu za Glory.

Naš je borac najavio kako će pobijediti Verhoevena isto kao i oba meča u 2021. - prekidom!

- Bit će nokaut. Gledam kako se Rico bori zadnjih 12 godina. Poznajem ga bolje, nego on samog sebe. To sam već tisuću puta prevrtio u glavi. Bit ću spreman boriti se pet rundi, ali borba će završiti ranije. Nokautirat ću Rica.

Foto: Glory

Čini se kako mu je na ciljniku i poljski borac Arek Wrzosek, koji je nedavno pobijedio Plazibatovog bivšeg momčadskog kolegu iz Mike's Gyma legendarnog Badra Harija.

"Wrzosek, gdje si? Izađi, idemo se igrati. Želim i njega sje***i“, rekao je Plaza za Gloryjeve društvene mreže.

