VIDEO Opasno je zaiskrilo, Babić pred cijelim svijetom psovao Hrgovića: Ti si sramota!

Opasno je zakuhalo između naših boksača Filipa Hrgovića i Alena 'Divljaka' Babića. Ratovali su riječima i ranije, 'trash talk' nije baš ništa neuobičajeno u ovom sportu, međutim ovakva salva uvreda do sada još nije zabilježena.

Naime, uoči Babićeva nedjeljnog meča protiv Nialla Kennedyja, urednici Sky Sportsa odlučili su mu pustiti snimku tijekom koje je mogao čuti da ga Hrgović ne doživljava ravnopravnim suparnikom.

- Babić nije na mojoj razini. Taj vam se mučio postati amaterski prvak Hrvatske. I nemam za njega neku specijalnu poruku, mogu mu samo kazati da nastavi vježbati, posjećivati teretanu, raditi na svojoj tehnici. Jer ako ovako nastavi, neće dobiti čak ni prigodu razgovarati sa mnom - kazao je Hrgović, a na što je Babić bijesno odreagirao.

Ispred kamere je izgovorio niz psovki koje je bilo potrebno cenzurirati, pa je na kraju Hrgovića nazvao klasičnim nasilnikom, jednim od onih s kakvima se nosi čitav život.

- J**i se! Sj**at ću i tebe i tvoj tim! Sad bih razbio mobitel da je moj. Dobit će on svoje - kazao je na kraju te snimke Babić, a 24sata prenose i sljedeće njegove riječi:

- Ja se borim sa stotim na rang listi, prošli suparnik mi je bio 61. A njegov je bio 680.! Hrgović je sramota! Treba zabraniti takve borbe, nokautirao je čovjeka koji je pet dana prije prihvatio borbu. Dali su mu nešto eura i nokautirao ga je. Kakav je to čovjek?!

It's fair to say Hrgovic and Babic don't get along... 🤬



At least the bleep machine was working!😂 pic.twitter.com/zaR4znkmL9