VIDEO Novi skandal: Sudac žestoko psuje Boga nakon što je Rijeka zabila Dinamu

Afera zbog objave snimki razgovora glavnih sudaca utakmice i sudaca iz VAR sobe u hrvatskom nogometu se ne stišava. Nakon što su prvotno objavljene snimke VAR razgovora s utakmice Varaždin - Hajduk, iz dana u dan u javnost dolaze snimke s brojnih drugih utakmica prvog ranga.

Prouzrokovale su te snimke prvo izvanrednu konferenciju za medije tada još uvijek šefa Komisije hrvatskih nogometnih sudaca Brune Marića, a potom i njegovu ostavku s pozicije dan nakon konferencije.

A među snimkama koje su se pojavile u javnosti, jedna je skandalozna, ona s utakmice Dinama i Rijeke na Maksimiru u 24. kolu. Plavi su tada slavili 1:0, no Rijeka je zabio u 48. minuti. Međutim, gol Mirka Marića je poništen zbog zaleđa, a snimka otrkiva komunikaciju među sucima.

Jedan od sudaca nakon toga gola žestoko psuje: "I to je gol, nema faula. J*** ti Bog majku, u p*** ti j*** Bog majku. A ništa…". Čini se da je to glavni sudac utakmice Dario Bel, no nemoguće je biti siguran iz snimke. Pomoćnici su tada bili Goran Pataki i Marjan Tomas, četvrti sudac Zdenko Lovrić, a u VAR sobi Igor Pajač i Ivan Mihalj. Snimku pogledajte OVDJE.